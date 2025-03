Geleneksel 1905 GSYİAD iftarı gerçekleştirildi

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) geleneksel iftarında sarı-kırmızılı camia bir araya geldi.

Geleneksel 1905 GSYİAD iftarı İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. İftara Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan, GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri katıldı.

İftarda konuşma yapan Dursun Özbek, zorlu bir sezonun sonuna geldiklerini belirterek, "Bu güzel ayın hem takımımız hem de bizler için hayırlı olmasını diliyorum. Çok zor bir sezonun sonuna geliyoruz. Çünkü mücadelemiz aslında sadece saha içinde değil, onun dışında da çok çetin mücadele veriyoruz. Bu mücadelede sizlerin bize verdiği büyük desteğe çok ihtiyacımız var. Zor bir sezon. Galatasaray önemli hamleler içinde. Özellikle iki konu üzerinde çok önemle duruyorum. Bunlardan biri kulübün finansal yapısını artık sürdürebilir hale gelmesi ve geçmişten gelen bazı yüklerden kurtulmasıyla ilgili çalışmalarımız. Son derece başarılı gidiyor. Yakında sizlere vereceğimiz müjdeler var. 26 Nisan'daki genel kurulumuzda bunların bir kısmını açıklayacağız. İkinci önemsediğim konu, 2022 Haziran'da seçime giderken bir tespitte bulunduk. Galatasaray, sportif manada bir dünya markası. Sivil Toplum Kuruluşu olarak da çok önemli bir yeri var. Bir eksiğimiz var. Tesislerimizde eksiklik var. Bunları tamamlamak için harekete geçtik. Futbolla ilgili A Takımı'nın yerleşkesini bitirdik. Takımımız burada çalışmalar yapıyor. Kemerburgaz'da bize iki tane sahayı kazandıran GSYİAD Başkanı ve üyelerine teşekkür ederim. Kemerburgaz'a yapmamız gereken akademi binası ve ona hizmet edecek 4 tane sahanın yapımı var. Galatasaray 500 yılı aşkın kültür abidesinden gelen bir kulüp. Kendi değerleri var. Bu değerlerinden içinde Galatasaray sevdalıların bir araya gelmesi, destek vermesi. Arkadaşlarımla beraber çok zorlu bir süreci yönetiyoruz. Bu süreçte kenetlenmenin ve yaptığımız yarışmanın başarıyla sonuçlanması için birbirimize destek vermenin mecburiyeti içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 5. yıldız, 25. şampiyonluğun en önemli etkenlerinden biri bu desteğin artarak devam etmesi. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Her maçı yaklaşık 50 bine oynuyoruz. Bundan sonraki projelerimiz içinde amatör sporlara bu manada başarı çıtasını daha yukarılara çekmek için gereken desteği hazırlıyoruz. Burada en büyük eksiğimiz tesislerimizin olmaması. Bir proje geliştirdik. Hemen stadın yanındaki 60 dönüm arazide basketbol ve voleybol salonu, yüzme havuzu, kamp tesisleri olarak çok güzel bir projenin sonuna geldik. Sadece proje safhasında kalmamak lazım" diye konuştu.

"2017'de 'Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız' demiştim"

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Özbek, "25. şampiyonluğa giderken herkese şunu tavsiye ediyorum; sataşmalar, algı yapma peşinde koşmalar en üst seviyede, bunlara aldırmayın. Geçen sene de bunu yaptılar ama hatırlatmak istiyorum. Tarih tekerrürden ibarettir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi çıktığımız bu şampiyonluk yolunda hiçbir etkileri olmayacağını düşünüyorum. Onun için birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Galatasaray'ı hem sahada, hem de saha dışında desteklemeye davet ediyorum. Bugüne kadar verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Güzel günler bizimdir. 2017 senesindeki başkanlık dönemimde şu ifadeyi kullanmıştım, 'Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız'. Gerçekten de o yolda yürüyoruz" şeklinde konuştu.

Murat Sancaktar: "Yönetim, futbolcu ve taraftar ele ele vererek zafere ulaşacağız"

İftara katılımları için herkese teşekkür eden Murat Sancaktar ise, "İftarımıza katılığınız için teşekkür ederim. Bu iftar yemeği her zaman olduğu gibi birlik ve beraberliğimiz yansıtmaktadır. Galatasaray camiasını kenetleyen çok önemli fırsatlardır. Bugün 18 Mart, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğiz. Kulübümüzün çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmak en büyük önceliklerimiz arasındadır. Kulübümüz bu yıl hiç olmadığı kadar talihsiz saldırılara ve haksızlıklara maruz kalmaktadır. Bugüne kadar Galatasaray olarak hangi engelle karşılaşmış olursak olalım tek yürek olarak her zorluğun üstesinden geldik, yine geleceğiz. Kenetlenmiş bir camia görüyoruz. Bizlere karşı oynanan oyunlar, kurulan kumpaslar, oluşturulmaya çalışılan algılar asla Galatasaray'ın ışığını söndüremeyecektir. Önümüzde çok kritik 810 dakika var. Her şampiyonluğumuzda olduğu gibi bu yıl da tek yürek olup, yönetim, futbolcu ve taraftar ele ele vererek zafere ulaşacağız. Unutmayalım mayıslar bizimdir. Bu yıl da hiçbir şey farklı değil. Yönetim, futbolcu ve taraftar olarak Okan hocamızın liderliğinde takımımızı hep birlikte şampiyonluğa taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Son düzlükteyiz. Suyun karşı tarafı 4. yıldızı takmadan önce biz 5. yıldızı aslanlar gibi gururla göğsümüze takacağız" diye konuştu. - İSTANBUL