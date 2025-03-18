Geleneksel 1905 GSYİAD iftarı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Geleneksel 1905 GSYİAD iftarı gerçekleştirildi

Geleneksel 1905 GSYİAD iftarı gerçekleştirildi

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) geleneksel iftarında sarı-kırmızılı camia bir araya geldi.

18.03.2025 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) geleneksel iftarında sarı-kırmızılı camia bir araya geldi.

Geleneksel 1905 GSYİAD iftarı İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. İftara Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan, GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri katıldı.

İftarda konuşma yapan Dursun Özbek, zorlu bir sezonun sonuna geldiklerini belirterek, "Bu güzel ayın hem takımımız hem de bizler için hayırlı olmasını diliyorum. Çok zor bir sezonun sonuna geliyoruz. Çünkü mücadelemiz aslında sadece saha içinde değil, onun dışında da çok çetin mücadele veriyoruz. Bu mücadelede sizlerin bize verdiği büyük desteğe çok ihtiyacımız var. Zor bir sezon. Galatasaray önemli hamleler içinde. Özellikle iki konu üzerinde çok önemle duruyorum. Bunlardan biri kulübün finansal yapısını artık sürdürebilir hale gelmesi ve geçmişten gelen bazı yüklerden kurtulmasıyla ilgili çalışmalarımız. Son derece başarılı gidiyor. Yakında sizlere vereceğimiz müjdeler var. 26 Nisan'daki genel kurulumuzda bunların bir kısmını açıklayacağız. İkinci önemsediğim konu, 2022 Haziran'da seçime giderken bir tespitte bulunduk. Galatasaray, sportif manada bir dünya markası. Sivil Toplum Kuruluşu olarak da çok önemli bir yeri var. Bir eksiğimiz var. Tesislerimizde eksiklik var. Bunları tamamlamak için harekete geçtik. Futbolla ilgili A Takımı'nın yerleşkesini bitirdik. Takımımız burada çalışmalar yapıyor. Kemerburgaz'da bize iki tane sahayı kazandıran GSYİAD Başkanı ve üyelerine teşekkür ederim. Kemerburgaz'a yapmamız gereken akademi binası ve ona hizmet edecek 4 tane sahanın yapımı var. Galatasaray 500 yılı aşkın kültür abidesinden gelen bir kulüp. Kendi değerleri var. Bu değerlerinden içinde Galatasaray sevdalıların bir araya gelmesi, destek vermesi. Arkadaşlarımla beraber çok zorlu bir süreci yönetiyoruz. Bu süreçte kenetlenmenin ve yaptığımız yarışmanın başarıyla sonuçlanması için birbirimize destek vermenin mecburiyeti içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 5. yıldız, 25. şampiyonluğun en önemli etkenlerinden biri bu desteğin artarak devam etmesi. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Her maçı yaklaşık 50 bine oynuyoruz. Bundan sonraki projelerimiz içinde amatör sporlara bu manada başarı çıtasını daha yukarılara çekmek için gereken desteği hazırlıyoruz. Burada en büyük eksiğimiz tesislerimizin olmaması. Bir proje geliştirdik. Hemen stadın yanındaki 60 dönüm arazide basketbol ve voleybol salonu, yüzme havuzu, kamp tesisleri olarak çok güzel bir projenin sonuna geldik. Sadece proje safhasında kalmamak lazım" diye konuştu.

"2017'de 'Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız' demiştim"

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Özbek, "25. şampiyonluğa giderken herkese şunu tavsiye ediyorum; sataşmalar, algı yapma peşinde koşmalar en üst seviyede, bunlara aldırmayın. Geçen sene de bunu yaptılar ama hatırlatmak istiyorum. Tarih tekerrürden ibarettir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi çıktığımız bu şampiyonluk yolunda hiçbir etkileri olmayacağını düşünüyorum. Onun için birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Galatasaray'ı hem sahada, hem de saha dışında desteklemeye davet ediyorum. Bugüne kadar verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Güzel günler bizimdir. 2017 senesindeki başkanlık dönemimde şu ifadeyi kullanmıştım, 'Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız'. Gerçekten de o yolda yürüyoruz" şeklinde konuştu.

Murat Sancaktar: "Yönetim, futbolcu ve taraftar ele ele vererek zafere ulaşacağız"

İftara katılımları için herkese teşekkür eden Murat Sancaktar ise, "İftarımıza katılığınız için teşekkür ederim. Bu iftar yemeği her zaman olduğu gibi birlik ve beraberliğimiz yansıtmaktadır. Galatasaray camiasını kenetleyen çok önemli fırsatlardır. Bugün 18 Mart, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğiz. Kulübümüzün çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmak en büyük önceliklerimiz arasındadır. Kulübümüz bu yıl hiç olmadığı kadar talihsiz saldırılara ve haksızlıklara maruz kalmaktadır. Bugüne kadar Galatasaray olarak hangi engelle karşılaşmış olursak olalım tek yürek olarak her zorluğun üstesinden geldik, yine geleceğiz. Kenetlenmiş bir camia görüyoruz. Bizlere karşı oynanan oyunlar, kurulan kumpaslar, oluşturulmaya çalışılan algılar asla Galatasaray'ın ışığını söndüremeyecektir. Önümüzde çok kritik 810 dakika var. Her şampiyonluğumuzda olduğu gibi bu yıl da tek yürek olup, yönetim, futbolcu ve taraftar ele ele vererek zafere ulaşacağız. Unutmayalım mayıslar bizimdir. Bu yıl da hiçbir şey farklı değil. Yönetim, futbolcu ve taraftar olarak Okan hocamızın liderliğinde takımımızı hep birlikte şampiyonluğa taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Son düzlükteyiz. Suyun karşı tarafı 4. yıldızı takmadan önce biz 5. yıldızı aslanlar gibi gururla göğsümüze takacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, istanbul, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geleneksel 1905 GSYİAD iftarı gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP İmamoğlu için sokaklara iniyor CHP İmamoğlu için sokaklara iniyor
Yemen’deki Husilerden İsrail’e Balistik Füze Saldırısı Yemen'deki Husilerden İsrail'e Balistik Füze Saldırısı
Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı Orduya ’’vurmayın’’ emri Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı! Orduya ''vurmayın'' emri
İmamoğlu’nun adaylığı tehlikeye girdi CHP’nin bundan sonraki yol haritası karışık İmamoğlu'nun adaylığı tehlikeye girdi! CHP'nin bundan sonraki yol haritası karışık
İşte İmamoğlu’nun diplomasının iptal gerekçesi İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi
İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine tepki yağdı Meclis’te protesto İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki yağdı! Meclis'te protesto
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin ardından Mansur Yavaş’tan adaylık kararı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından Mansur Yavaş'tan adaylık kararı
Ekrem İmamoğlu’ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama
CHP lideri Özgür Özel: İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili iptal kararı yok hükmündedir CHP lideri Özgür Özel: İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili iptal kararı yok hükmündedir
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Nükleer füzeleri Almanya sınırına konuşlandıracağız Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Nükleer füzeleri Almanya sınırına konuşlandıracağız
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi

20:43 Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı Orduya ’’vurmayın’’ emri Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı! Orduya ''vurmayın'' emri
19:36 İmamoğlu’nun adaylığı tehlikeye girdi CHP’nin bundan sonraki yol haritası karışık İmamoğlu'nun adaylığı tehlikeye girdi! CHP'nin bundan sonraki yol haritası karışık
19:18 İşte İmamoğlu’nun diplomasının iptal gerekçesi İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi
18:53 Ekrem İmamoğlu’ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama
18:11 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
09:46 Bu bir rekor Osimhen, Galatasaray’a servet kazandıracak Bu bir rekor! Osimhen, Galatasaray'a servet kazandıracak
09:34 Türkiye’den Suriye hamlesi Teklif Şara’dan geldi, silah tedariki başlıyor Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor
09:33 Altında tüm rekorlar geride kaldı Ulaştığı son seviye inanılmaz Altında tüm rekorlar geride kaldı! Ulaştığı son seviye inanılmaz
09:24 Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş iddia Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş iddia
09:22 Tanyeli’nin Taylan’dan duygusal paylaşım Tanyeli'nin Taylan'dan duygusal paylaşım
08:57 Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 22:24:48. #7.13#
SON DAKİKA: Geleneksel 1905 GSYİAD iftarı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.