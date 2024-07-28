Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Festivali Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Festivali Tamamlandı

Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Festivali Tamamlandı

Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Festivali, 60 başpehlivan ve 750 güreşçinin katılımıyla gerçekleşen yağlı güreş müsabakaları ile tamamlandı. Finalde Enes Doğan, Gökbel'in başpehlivanı oldu ve altın kemeri aldı.

28.07.2024 21:39  Güncelleme: 21:46
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18. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Festivali, 60 başpehlivan ve 750 güreşçinin katılımıyla gerçekleşen yağlı güreş müsabakaları ile tamamlandı. Finalde Enes Doğan, Gökbel'in başpehlivanı oldu ve altın kemeri aldı.

İki gün süren Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri, er meydanında yapılan kıyasıya mücadelelerle tamamlandı. Güreşlere; Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, CHP Parti Meclisi Üyesi Şengül Yeşildal, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Gökbel Güreş Ağası Eray Erdem, Alanya Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Burhan Sili, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Fahri Oğuz, Siyasi Parti Başkanları, Efsane Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim, Alanya Belediye Başkan Yardımcıları, Başkan Danışmanları ve Meclis Üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Alanya'nın 102 mahallesinden 102 çocuk er meydanına çıktı

Güreşler, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'nın duasıyla başladı. Er meydanına, bu yıl ilk kez düzenlenen ve Alanya'daki gençlerin spora yönlendirilmesini hedefleyen proje kapsamında 102 mahalleden 102 çocuk çıktı. Alanya Belediyesi tarafından özel olarak kispetleri diktirilen çocuklar er meydanına isimleri okunarak tek tek davet edildi. Daha sonra başpehlivanlar, 102 çocuk güreşçi ve dev Türk bayrağı eşliğinde güreş alanında gezerek vatandaşları selamladılar. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve protokol üyeleri de alanı dolduran binlerce vatandaşın alkışları eşliğinde gelenekselleşen selamlama seremonisini gerçekleştirdiler.

Ağalık ihalesini Utman Hasan Eminoğlu aldı

Gelecek yıl 19. yapılacak Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ağalık ihalesinin açılışı 3 milyon TL ile Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek belirledi. Ağalık ihalesine Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve 18. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası Eray Erdem, Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi 2. Başkanveli ve Alanya Belediye Meclis Üyesi Utkan Hasan Eminoğlu, iş insanı Ali İhsan Avşaroğlu ve Turizmci Cem Özcan katıldı. Kıyasıya geçen ağalık yarışını 7 milyon 7 bin 77 TL ile Utkan Hasan Eminoğlu kazandı ve gelecek yılın Gökbel Güreş Ağası oldu. Üç dönemdir ağalık yapan ALTSO Başkanı Eray Erdem ise her zaman bu tarz organizasyonlara destek vereceğini belirterek 500 bin TL temerrüde bulundu.

Başpehlivan Enes Doğan

Güreş müsabakaları vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Tribünleri tamamen dolduran vatandaşlar güreşleri büyük bir heyecan içinde takip ettiler. Kıyasıya geçen başpehlivanlar mücadelesinde Mustafa Batu ve Seçkin Duman ile Faruk Akkoyun ve Enes Doğan yarı finalde karşı karşıya geldiler. Toplam 60 başpehlivanın mücadele ettiği er meydanında final maçına Enes Doğan ve Mustafa Batu çıktılar. Heyecan dolu mücadeleyi kazanan Enes Doğan 18. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri başpehlivanı oldu.

Enes Doğan'ın altın kemerini Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik takdim etti. Törende konuşan Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, "18.'sini gerçekleştirdiğimiz festivalimizi sanki ilk kez yapıyor gibi düşünerek gerçekleştirdik. Başkanımız Osman Tarık Özçelik ve ekibine teşekkür ediyorum. Burası Akdeniz'in en büyük organizasyonların birisi. Sadece güreş değil bir kültür organizasyonu. Gelecek yıl bambaşka bir boyut kazandırarak festivalimizi gerçekleştireceğiz" dedi. Başkan Özçelik ise, "Gelecek yıl çok daha güzel, çok daha keyifli bir organizasyonda bir araya geleceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Minik bir boyunda Turgut Tuğra Arı, minik iki boyunda Mehmet Efe Çörek, teşvik bir boyunda Orhan Ceylan, teşvik iki boyunda Süleyman Turan, tozkoparan boyunda Mehmet Başkan Bozkurt, ayak boyunda Ferhat Duman, deste küçük boyunda Kadir Eren Atlı, deste orta boyunda Muhammet Berat Duran, deste büyük boyunda Ramazan Özen, küçük orta büyük boyunda Ramazan Yıldız Çilenker, büyük orta boyunda Atahan Eser, başaltı boyunda ise Celal Bayar Çilenker Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni şampiyon olarak tamamladılar. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Enes Doğan, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Festivali Tamamlandı - Son Dakika

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