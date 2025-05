Geleneksel Oyunlar TIR\'ı Yola Çıktı

TÜRKİYE Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen, deprem bölgesindeki 10 ilde geleneksel oyunların deneyimleneceği, sahne içerikleri, ikramlar ve çok daha fazlasının yer alacağı Geleneksel Oyunlar TIR'ı Ankara'dan yola çıktı.

Geleneksek Sporlar Kulübü'nde düzenlenen uğurlama törenine, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve çok sayıda sporsever katıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin çocuklarının eğitimde, bilimde, sanatta, ticarette ve diğer alanlarda başarıdan başarıya koşacağına yürekten inandıklarını belirterek, "Biraz sonra uğurlayacağımız Geleneksel Oyunlar TIR'ımız, deprem bölgesi illerindeki sevgili çocuklarımıza umut, büyük bir gelenek ve dayanışma taşıyacak. Bu projenin ve şenliğin hayat bulmasında emeği geçen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanımız Sayın Bilal Erdoğan ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanımız Sayın Abdulhadi Turus başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Destek veren kurumlarımıza, gönüllü çalışanlarımıza ve en çok da bu iyilik yolculuğuna inanan güzel yürekli insanlara şükranlarımı iletiyorum. Sadece bu proje nedeniyle değil, geleneksel sporların ve oyunların yaşatılması, unutulmaya yüz tutmuş etkinliklerin gün yüzüne çıkarılması için yoğun çaba sarf eden konfederasyonumuzun ve federasyonumuzun değerli mensuplarını da bu vesileyle kutluyorum. Dualarımız, sevgimiz ve en güzel dileklerimizle birlikte TIR'ımızı uğurluyoruz. İyiliği, neşeyi ve kültürümüzü taşıyan TIR'ımızın yolu açık olsun, tüm çocuklarımızın yüzü gülsün. Tabii başta Gazze'de olmak üzere dünyada acı çeken tüm çocukların da yüzlerinin güleceği bir gelecek olsun" dedi.

'ÇOCUK OYUNLARINI MERKEZE ALAN BİR TIR'

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, bütün dünyada geleneksel sporların ihyası, popülerleşmesi, yaygınlaşması ve özellikle genç nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Geçen hafta Rusya'da 7'nci Etnospor Forumu'nda 30'a aşkın ülkeden uzmanlarla geleneksel sporların geleceğini konuştuklarını aktardı. Etnospor Birliği'nin birkaç yıldır Anadolu'yu gezen bir Etno TIR'ının olduğunu aktaran Erdoğan, "Bir TIR daha yapmak gerektiğini düşünmeye başladık. Çünkü gerçekten çok güzel bir teveccühe mazhar oluyor. Gittiği yerlerde çocukların, gençlerin çok güzel sevgisiyle karşılanıyor. Şimdi ikinci TIR böylelikle Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından çıkmış oldu. Daha çok çocuk oyunlarını merkeze alan bir TIR. Önce deprem bölgesinde zaman geçirecek. Ondan sonra bütün Anadolu'yu inşallah gezecek. Çocuklarımız bu geleneksel oyunlarla tam da bu yaşlarda karşılaştığı zaman, bu oyunlardan çok keyif alıyorlar. Sadece ellerindeki telefonla, tabletle ve bilgisayar karşısında, televizyon karşısında değil, bu güzel oyunlarla da hoş vakit geçirilebildiğini biz tecrübeyle sabit, biliyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÜYE ÜLKE SAYIMIZ HER GEÇEN YIL ARTIYOR'

Bilal Erdoğan, program sonrası ayrıca gazetecilere açıklama yaptı. Etnospor Kültür Festivali'ni her sene İstanbul'da yaptıklarını aktaran Erdoğan, "22-25 Mayıs tarihleri arasında yine İstanbul'da yapacağız. Onun dışında Dünya Göçebe Oyunları var. Onun da organizasyon ortağıyız. Dolayısıyla bu etkinlikler işin adeta omurgasını oluşturuyor diyebiliriz. Ama önümüzdeki dönemde Dünya Etnospor Birliği olarak, 4 yılda bir yapılacak dünyanın bütün kıtalarının daha dengeli bir temsilinin merkeze alınacağı bir Etnospor organizasyonu planlıyoruz. Bunun ilkinin 2026 yılından sonra olabileceğini öngörüyoruz. Henüz işin sistematiğini, mekanizmalarını çalışıyoruz. Hangi ülkede olacağı, ne zaman olacağı, hangi branşlar olacağı bunlar ilerleyen dönemde belli olacak. Dolayısıyla üye sayımız, üye ülke sayımız, her geçen yıl artıyor. Etkinliklerin kapsamları, iş birliklerinin boyutları her geçen gün daha da güçleniyor. Rusya'da da bunlar konuşuldu. Katılımcı ülkeler, geleneksel sporların dünyadaki geleceğini konuştular ve bu 4 yılda bir yapılacak Etnospor organizasyonu ile ilgili şimdiden spor bakanlıklarının olumlu tepkilerini alıyoruz. Onların katkılarını almaya başlıyoruz" diye konuştu.