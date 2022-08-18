Selendi'de atlı ciritte çeyrek final maçları başladı - Son Dakika
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Selendi'de atlı ciritte çeyrek final maçları başladı

18.08.2022 00:35
Selendi'de atlı ciritte çeyrek final maçları başladı

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası B Grubu çeyrek final mücadelesi Manisa'nın Selendi ilçesinde başladı.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası B Grubu çeyrek final mücadelesi Manisa'nın Selendi ilçesinde başladı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası çeyrek final mücadelesi Manisa'nın Selendi ilçesinde başladı. Vali Muzaffer Ecemiş Cirit Sahasında başlayan 5 takımın katılımıyla 5 gün devam edecek müsabakalar sonrası 21 Ağustos Pazar günü 1 takım yarı finale çıkacak.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası B Grubu çeyrek final müsabakalarını Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Uşak Bölgesi hakemleri yönetiyor. Puan usulü ile oynanan ve 1 takımın günlük bay geçtiği çeyrek finalde, Selendi Atlı Cirit Takımı, Uşak Binicilik İhtisas Atlı Cirit Takımı, Uşak Ürünköy Genç Atlı Cirit Takımı, Uşak Eşme Gündüzoğlu Atlı Cirit Takımı ve Balıkesir Sındırgı Atlı Cirit Takımı katılıyor.

Her gün saat 16.00'da birinci müsabaka, saat 18.00'da ikinci müsabakalar oynanacak. Pazar günü ise saat 10.00'da bir maç saat 14.00'da ikinci maçların sonunda yarı finale çıkan takım belli olacak. Yarı finale çıkan takım sonraki günlerde belli olacak olan tarihlerde yarı final müsabakalarına çıkacak.

İlk gün müsabakalarında Uşak Binicilik İhtisas Atlı Cirit Takımı rakibi Balıkesir takımı olan Sındırgı Atlı Cirit Takımını, Uşak Ürünköy takımı da Selendi Atlı Cirit takımını yenerek çeyrek final maçlarına başladı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Selendi, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selendi'de atlı ciritte çeyrek final maçları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selendi'de atlı ciritte çeyrek final maçları başladı - Son Dakika
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