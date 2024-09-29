Genç Atletin 30 Madalyalı Başarısı - Son Dakika
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Spor

Genç Atletin 30 Madalyalı Başarısı

Genç Atletin 30 Madalyalı Başarısı

Elazığlı 12 yaşındaki Mustafa Tunahan, 2 yılda 30 madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

29.09.2024 11:47
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Elazığ'da yaşayan 12 yaşındaki Mustafa Tunahan Özdoğan, 2 yıl önce başladığı atletizmde 30 madalyayı boynuna asmayı başardı.

Elazığ'da Esra Zafer Eşref Yıldırım Ortaokulu'nda okuyan Özdoğan, atletizme sporuna 2 yıl önce babasının yönlendirmesiyle başladı.

Kısa sürede ailesinin desteğiyle kendisini geliştiren Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Tunahan, 2 yıl içinde katıldığı bölgesel yarışmalarda 30 madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle 44 ilden sporcuların katılımıyla okullar arasında 10 Kasım 2023'te Ankara'da Doğa Yaşam ve Atatürk Çocukları 1. Etap Parkı'nda düzenlenen Atatürk'ü Anma Koşusunda Türkiye şampiyonu olan Mustafa Tunahan, bu yıl nisan ayında Adana'da düzenlenen ve takım olarak katıldıkları Anadolu Yıldızlar Kros Ligi'nde de altın madalya sevinci yaşadı.

Mustafa Tunahan, bu yıl mayıs ayında gerçekleştirilen Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Atletizm Yarışmasında da Türkiye ikinciliği elde etti.

"Girdiğim her yarışı kazanmak istiyorum"

Mustafa Tunahan, AA muhabirine, atletizm sporunun kendisi için bir yaşam biçimine dönüştüğünü söyledi.

Kısa sürede güzel başarılar elde ettiğini dile getiren Mustafa Tunahan, okulun ardından boş vakitlerinde spor yaptığını belirtti.

Sporun başlarda kendisini yorduğunu ve bırakmak istediğini aktaran Mustafa Tunahan, "Kışın çok soğuk yazın çok sıcak oluyordu. Sporu bırakmak istedim ama hocam buna müsaade etmedi." dedi.

Çalışmalarının sonucunda girdiği müsabakalarda iyi dereceler elde ettiğini anlatan Mustafa Tunahan, disiplinli çalıştığını vurguladı.

"Günde 10 kilometre koşuyorum. Haftada 70 kilometrenin altına düşmüyorum. Hedefim marka bir sporcu olarak dünya ve Avrupa şampiyonu olmak." ifadelerini kullanan genç atlet, "Girdiğim her yarışı kazanmak istiyorum." diye konuştu.

Spordaki başarılar eğitimini olumlu etkilediğini dile getiren Mustafa Tunahan, şunları söyledi:

"Spordan dolayı uyku saatlerim düzene girdi. Düzenli besleniyorum. Sporun bana kazandırdığı disiplinle hareket ediyorum. Çıktığım her kürsüde Türk bayrağımızı dalgalandırmayı hedefliyorum."

Antrenör Hasan Turgut da Özdoğan'ın kentteki en başarılı sporcularından biri olduğunu dile getirdi.

Sporcusunun yetenekli olduğunu anlatan Turgut, "Çok yetenekli olduğu için atletizmi ona sevdirdik. Girdiği ilk müsabakada birinci oldu. Ondan sonra girdiği bütün yarışmalarda derece elde etti. Hedefimiz, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Genç Atletin 30 Madalyalı Başarısı - Son Dakika

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