Genç Burak Kapacak'ın oynatılmama sebebi akıllara Ozan Tufan'ı getirdi

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibi Afyon'u uzatmalarda elediği maçta şans bulan oyuncuların ortaya koyduğu futbol taraftarın tepkisine neden oldu. Bu sezon hiç şans verilmeyen Burak, ilk kez süre aldı. Ancak Burak, ikinci 45'te oyundan alındı.

Görüntü: A Spor

DİKKAT ÇEKTİ

Burak'ın kilolu yapısı dikkatlerden kaçmadı. Sarı-Lacivertli taraftarlar Burak'ın göbekli görüntüsüne tepki gösterdi.

ÇOK ELEŞTİRİ ALDI

Bursaspor'dan büyük umutlarla gelen Ozan, fazla kiloları sebebiyle Fenerbahçe'de gözden düşmüş, Alanya'ya kiralık gönderilmişti. Ozan, EURO 2020'deki dönüşte yine aldığı kilolar sebebiyle eleştiri toplamıştı. Vitor Pereira'nın da istemediği Ozan, Premier Lig ekibi Watford'un yolunu tuttu.