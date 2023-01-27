Genç kaleciye sahip çıkan Jorge Jesus'a sarı-lacivertli taraftarlardan tepki! Kıyamet koptu - Son Dakika
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Genç kaleciye sahip çıkan Jorge Jesus'a sarı-lacivertli taraftarlardan tepki! Kıyamet koptu

27.01.2023 18:51

Son dönemde maçlardaki performansıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Altay Bayındır'a Jorge Jesus'tan destek geldi. Bayındar'a güvendiğini söyleyen Jesus, sarı-lacivertli taraftarlardan sosyal medyada tepki gördü.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Altay Bayındır'a destek verdi. Son zamanlardaki performansıyla sarı-lacivertli taraftarların eleştirilerine maruz kalan ve performansında da düşüşler olan genç eldivene deneyimli hocasından motivasyon niteliğinde bir konuşma geldi. Altay'a çok güvendiğini vurgulayan Jesus, "Sen kaliteli bir kalecisin. Ben senin yeteneklerine güveniyorum." dedi.

"YEDİĞİN GOLLERDE SENİN HATAN YOK"

Sözcü'nün haberine göre, 24 yaşındaki kaleciye destek olan Jesus, "Sen kaliteli bir kalecisin. Ben senin yeteneklerine ve kalitene inanıyorum, güveniyorum. Yediğin gollerde senin hatan yok, takım olarak bu golleri yiyoruz" dediği aktarıldı. Daha önce de taraftarın tepkisine karşı kendisine kalkan olan tecrübeli çalıştırıcının bu sözleri Altay'ı duygulandırdı. Kaleci ekibi, Altay Bayındır ile özel olarak ilgileniyor. Defans arkasına atılan toplara karşı doğru pozisyon almayla ilgili Altay'a özel idman yaptırılıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sarı-lacivertli taraftarların son zamanlarda yoğun eleştirilerde bulunduğu Altay Bayındır, Fenerbahçe ile sözleşme konusunda sıkıntılar yaşaması ve şampiyonluk yolunda yediği goller yüzünden sosyal medyada eleştirilmeye devam ediliyor.

İşte sosyal medya kullanıcıların Altay Bayındır için yaptığı yorumlar;

YORUMLAR (1)
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Son Dakika Spor Genç kaleciye sahip çıkan Jorge Jesus'a sarı-lacivertli taraftarlardan tepki! Kıyamet koptu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç kaleciye sahip çıkan Jorge Jesus'a sarı-lacivertli taraftarlardan tepki! Kıyamet koptu - Son Dakika
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