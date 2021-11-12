Genç kız futbolcular, Ankara'da seçmeye girdi

15 Yaş Altı ve 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımları için Ankara bölge seçmeleri yapıldı.

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan seçmenin, milli takım antrenörleri ile Türkiye Futbol Federasyonunun temsilcilerinin gözetiminde yapıldığı belirtildi.

Seçmeye 7 kulüpten 55 futbolcunun katıldığı aktarıldı.

Gençlerbirliği Kulübünün yöneticileri Mehmet Soylu, Esra Özel ve kulübün sportif direktörü Baki Mercimek, altyapı koordinatörü Fatih Dağcı ve altyapı teknik sorumlusu Cüneyt Memişoğlu'nun da seçmeleri takip ettiği bildirildi.

Gençlerbirliği'nin 1923 yılında kutlanacak 100. yılında kadın futbol takımının liglerde yer almasının hedeflendiği, bunun için de altyapı çalışmalarına yarın Etlik Tesisleri'nde başlanacağı kaydedildi.