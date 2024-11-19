Genç Milliler Almanya'ya 2-0 Yenildi

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20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Elit Lig 5. hafta maçında Almanya'ya 2-0 mağlup oldu.

Genç milliler, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Almanya ile karşı karşıya geldi.

Almanya, Damion Downs'ın 45+2 ve 61. dakikalarda kaydettiği gollerle karşılaşmada 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Müsabakayı Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan ile son olarak Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut da takip etti.

Bu sonuçla grupta 3. yenilgisini yaşayan Türkiye, 2 puanda kaldı. Ay-yıldızlılar, 2025 yılının mart ayında İtalya ve Romanya ile yapacağı maçlarla Elit Lig mücadelesini tamamlayacak.