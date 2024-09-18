Gençler Buz Pateni Grand Prix’si Ankara’da Başladı

Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'si, Ankara'da başladı.
Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda bugün başlayan organizasyon, 21 Eylül'e kadar sürecek.
Yarışmaya ABD, İtalya, Almanya, Japonya, Avustralya, Brezilya, Kanada, Ukrayna ve Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu 36 ülkeden 127 sporcu katılıyor.
Organizasyonda bugün kura çekimi yapılırken, yarın genç kadınlar, genç çiftler ve genç erkekler kategorilerinde kısa program mücadeleleri yapılacak.???????
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