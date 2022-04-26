Gençler dereceye girmek için kulaç attı - Son Dakika
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Gençler dereceye girmek için kulaç attı

26.04.2022 16:58
Gençler dereceye girmek için kulaç attı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Van'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Yüzme Yarışmaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Van'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Yüzme Yarışmaları sona erdi.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde sporun yaygınlaştırılması ve alt yapı sağlanması gibi hedefler doğrultusunda başlatılan ve bu yılda Van'ın ev sahipliğini yaptığı Hakkari, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van illerinden 117'isi erkek, 77'si kız sporcunun katılım sağladığı Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Yüzme Yarışmaları, 23-25 Nisan 2022 tarihleri arasında olimpik yüzme havuzunda yapıldı. Değişik kategorilerde yapılan yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından başlatılan ve ülkemizin birçok farklı bölgesinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Yüzme Yarışmalarında Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Üç gün boyunca farklı kategorilerde illeri adına yarışmalara katılan ve başarılı sonuçlar elde ederek finallere isimlerini yazdıran bütün sporcularımıza şimdiden başarılar diliyor, bu müsabakalara katkı sağlayan tüm illerimizi ve sporcularımızı şimdiden elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyorum" dedi. - VAN

Gençler dereceye girmek için kulaç attı
Gençler dereceye girmek için kulaç attı
Gençler dereceye girmek için kulaç attı

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Hakkari, gençlik, Yüzme, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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