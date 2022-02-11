Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından organize edilen, "Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası" Rize'de başladı.

İkizdere ilçesindeki 2 bin rakımlı Cimil Vadisi'nde hız yarışları ile başlayan şampiyonaya 53 sporcu katıldı. Erkek ve kadın sporcular U16, U18, U20, U21+ kategorilerinde yarıştı.

TDF Başkanı Ersan Başar, AA muhabirine, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcularla heyecanlı bir yarış süreci yaşadıklarını söyledi. Şampiyonada dereceye girecekler arasından milli takım sporcularının belirleneceğini ifade eden Başar, bu sporcuların milli takım kamplarının ardından uluslararası ve dünya çapındaki organizasyonlara katılacaklarını aktardı.

Başar, dağ kayağının gelişen bir branş olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Dağ kayağı özellikle uluslararası federasyonun ve ülkemizin de çabalarıyla olimpik bir branş haline geldi. Gelecek dönem yapılacak olan kış olimpiyatlarında dağ kayağı yer bulacak. Hedefimiz, buradan çıkacak milli takım sporcularımızın arasından geleceğin olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek. Federasyon olarak özellikle dağ kayağında her geçen gün artan bir ilgiyle karşılaşıyoruz."

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz ise Rize'de ilk kez Dağ Kayağı Şampiyonası'nın düzenlendiğine dikkati çekerek, "İkizdere ilçemizin Cimil Vadisi'nde olması ise bizim için ayrı bir övünç kaynağı. İkizdere, dağ kayağı, doğa sporları için çok elverişli bir bölge. Bu yarışma da bunun gelişmesi için mihenk taşı. Hedefimiz, 3-5 yıl içinde burada bir dünya şampiyonası düzenlemek." diye konuştu.

Şampiyona, yarın yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek.