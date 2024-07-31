Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında UBK İnşaat 57. TSYD Ankara Kupası basın toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında UBK İnşaat 57. TSYD Ankara Kupası basın toplantısı gerçekleştirildi

Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak UBK İnşaat 57. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nın basın toplantısı düzenlendi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, organizasyonun Türkiye'de en fazla düzenlenen turnuvalar arasında yer aldığını belirtti. Ankaralı olduğunu söyleyen Karatepe, maçın iki değerli kulübün bir araya gelmesi açısından önemli olduğunu ifade etti. Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan ise iki kulübün karşılaşmasının değerli olduğunu vurgulayarak, MKE Ankaragücü'nü Süper Lig'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

31.07.2024 14:49
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Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak UBK İnşaat 57. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, TSYD Ankara Şubesi'nde düzenlenen toplantıda, organizasyonun Türkiye'de en fazla düzenlenen turnuvalar arasında yer aldığına dikkati çekti.

Ankaralı olduğunu belirten Karatepe, "Dolayısıyla çok iyi bildiğim, takip ettiğim bir kupa. Benim için özel bir organizasyon. Bir asrı geçirmiş, cumhuriyetle yaşıt iki değerli kulübün maça çıkacak olması çok önemli." diye konuştu.

Ligin başlamasına kısa bir süre kaldığını ve Beşiktaş ile hazırlık maçı yaptıklarını hatırlatan Karatepe, şöyle devam etti:

"Ankara'da, iki takım evinde güzel bir maça çıkacak. TSYD Kupası dendiği zaman aklıma gelen iki takım var; Ankaragücü ve Gençlerbirliği. Takımımı sezon öncesi test etmek, görmek anlamında da benim için önemli bir maç. İki takım hem ezeli rakip hem de edebi dost. Sakatlıksız, festival havasında Ankaralı futbolseverlere güzel bir şölen izletmek isteriz. İki takım kupayı daha önce 17 kez kazandı. Cuma günkü maçı kazanarak öne geçmek istiyoruz. Gönlümüzden geçen bu."

Karatepe, transfer çalışmalarına ilişkin, "Mete Kaan ile ilgili net bir şey söyleyemem. Sonuçta imza atılıp sahaya çıkmadan hiçbir oyuncunun transfer olduğunu kabul etmiyorum. Çalışma var, netleştikten sonra kulüp resmi kanallardan bildirir. Bizim için ilk başta hızlı geçen ama şu an biraz daha durduğumuz bir nokta. Türkiye'nin bir gerçeği var, kulüplerin yaşaması lazım." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-siyahlı oyuncu Mikail Okyar ise bir aydır sezona hazırlandıklarını, lig öncesi kupada seyirciye güzel bir maç izletmek istediklerini söyledi.

Cihat Arslan: "Kupayı istiyoruz"

Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan ise iki kulübün köklü, büyük camia olduğunun altını çizerek, "Ankara'da iki büyük takımın karşılaşması çok değerli. Takımlara değer katan rakipleridir. Rakipsiz kimse büyük değildir." dedi.

MKE Ankaragücü'nü yeniden Süper Lig'e çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

"Herkesin düşmez dediği bir takım küme düştü. Anadolu'da 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' derler, bunu başarmaya çalışacağız. TSYD Ankara Kupası'nda yer aldığımız için Cihat Arslan olarak çok gururlu hissediyorum. Bu maç bize değer katıyor. Sahada tabii ki kazanmak istiyoruz, herkes kazanmak istiyor. Öncelik hem Ankara hem de camialar kazansın. Tabii ki kupayı biz de istiyoruz."

Arslan, transfer çalışmalarına ilişkin soruya, "İsteklerimiz var ama bir de gerçekler var. Yönetim kurulu bunu (transfer yasağı) 1-2 gün içerisinde çözecektir. Bize söylenen o. Aslında bizim en büyük transferimiz geçen seneden kalan oyuncular. Onların bizle beraber devam etmiş olması aslında büyük bir kazancımız oldu. 1-2 oyuncumuzla ilgili talepler var. Onları da bünyemizde koruyabilirsek bizim için çok değerli olur. Eksik iki bölgemiz var. Onları da hallettikten sonra lige sağlam gireceğimizi düşünüyorum. En geç pazartesi problemlerimiz hallolmuş olur." yanıtını verdi.

MKE Ankaragücü oyuncusu Ali Kaan Güneren de " Türkiye Cumhuriyeti'mizin başkentinin, iki köklü camiasının Süper Lig'de olmaması bizim için çok üzücü. İnşallah seneye bu organizasyonu, iki takım da Süper Lig'de yer alırken yapmış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısına, TSYD Ankara Şubesi Asbaşkanı Orhan Kemal Erkılıç ile UBK İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Fatmanur Karataş da katıldı.

Eryaman Stadı'nda 2 Ağustos Cuma günü oynanacak TSYD Ankara Kupası karşılaşması, saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında UBK İnşaat 57. TSYD Ankara Kupası basın toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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