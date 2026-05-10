Gençlerbirliği Kasımpaşa'yı Yendi

10.05.2026 01:14
Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek ligde kalma umutlarını artırdı.

SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ve Kasımpaşa Teknik Sorumlusu İlker Püren açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına katılan Teknik Sorumlu İlker Püren, puan alınması gereken bir maçta mağlup oldukları için üzgün olduğunu dile getirdi. Püren, "Hiç beklemediğimiz bir şekilde maç sonuçlandı. Önümüzde tek bir düşünce var. Galatasaray maçından 1 puan alıp kümede kalmak ve başka bir düşüncemiz yok. Buradan kümede kalarak dönmek istiyorduk ama maalesef ligin bu son maçlarında skorda oyuncuların psikolojisi üzerinde etkili oluyor ve oyun disiplininden uzaklaşıyorlar. Motivasyondan uzaklaşabiliyorsun ama önümüzdeki hafta kendi evimizde oynayacağız. Maçta tek bir hedef var, son maç olması final maçı gibi olacak" diye konuştu.

DİYADİN: BÜTÜN DUAM GENÇLERBİRLİĞİ'NİN LİGDE KALMASI

Volkan Demirel dönemi sonrası takımın başına tekrar getirilen Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ise, Gençlerbirliği'nin son haftalarda zorlu süreçlerden geçtiğini söyledi. Diyadin, "Maç bizim için final maçı gibiydi. Çok zorlu olacağı muhakkaktı ama gerçekten iyi hazırlandık. 3-4 günlük süreçte de avantajımızı bulundurmaya çalıştık. Daha önce galibiyet alınan maçlardaki kadronun hemen hemen aynısını tercih ettik. Alışmış oldukları bir oyun bu aslında. Maça da yediğimiz şok 2 golle başladık. Oyun oynamaya fırsatı kalmadan 2-0 geriye düştük. Camianın ve taraftarın yaşadığı stresi gördük. Düştük gibi oldu ancak 'geriye düşebiliriz sakın ola ki son dakikada bırakmayın kazanacağız' demiştim. Allah'a şükür öyle oldu. Samimi çocuklar var ve hepsi emek verdi. Şu an herkes seviniyor. En azından son haftaya avantajlı girdik. Son hafta inşallah ligde kalırız. Gençlerbirliği'nin Ankara'nın ligdeki tek takımı olması ve tribünlerin dolması önemli şeyler. Önce ligde kalalım, Allah nasip ederse ondan sonra da bakarız bu süreçler kolay süreçler değil. Gençlerbirliği'nin varlığı, camiada başta ben olmak üzere herkesin şahsi kariyerlerinin çok ötesindedir. Onun için bütün camia takımı ligde tutmak zorunda. Gönül isterdi ki bu haftaya rahat girelim. Artık son haftada ligde kalmaya çalışacağız. Bütün duam, Gençlerbirliği'nin ligde kalması. Yoksa benim buradaki varlığımın hiçbir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Futbol, Spor, Son Dakika

