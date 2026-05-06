Gençlerbirliği Kocaelispor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlerbirliği Kocaelispor'u 1-0 Yendi

Gençlerbirliği Kocaelispor\'u 1-0 Yendi
06.05.2026 03:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Süper Lig maçında Kocaelispor'u penaltıyla 1-0 mağlup etti.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Murat Şener

NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ: Mario Ricardo da Silva Velho, Thalisson, Goutas, Samed Onur(Dk. 74 Dele-Bashiru), Metehan Mimaroğlu(Dk. 85 Cihan Çanak), Adama Traore, Sekou Koita (Dk. 67 Niang), Ousmane Diabate, Tongya (Dk. 67 Oğulcan Ülgün), Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm

KOCAELİSPOR: Serhat Öztaşdelen, Anfernee Jamal Dijksteel, Hrvoje Smolcic, Kwasi Agyei (Dk. 75 Furkan Gedik), Habib Ali Keita, Karol Linetty (Dk.46 Sissoho), Massadio Haidara, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl (Dk. 61 D.Churlınov), Joseph Nonge (Dk. 90 Ahmet Sagat), Rivas Vindel (Dk. 46 Serdar Dursun)

GOL: Dk. 34 Metehan Mimaroğlu (Penaltı) (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Ousmane Diabate (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Karol Linetty (Kocaelispor)

NATURA Dünyası Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Gençlerbirliği'nin golünü 34'üncü dakikada Metehan Mimaroğlu penaltıdan kaydetti.

18'inci dakikada Kocaelispor ceza sahasında kaleci Serhat'ın kontrolündeki topa müdahale eden Traore, topu ağlara gönderdi ancak ağlara giden bu top, kaleci Serhat'a yapılan faul nedeniyle gol değeri kazanmadı.

26'ncı dakikada Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde Samed'in pasıyla buluşan Koita'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut üstten dışarı çıktı.

31'inci dakikada karşılaşmanın hakemi, Koita ve Smolcic arasında Kocaelispor ceza sahası içinde yaşanan pozisyonu incelemek üzere VAR monitörünün başına geçti. 32'nci dakikada VAR incelemesi sonucunda Smolcic'in elle oynadığı tespit edildi ve Natura Dünyası Gençlerbirliği penaltı kazandı.

34'üncü dakikada penaltıyı kullanan Metehan, topu ağlarla buluşturarak skoru 1-0 yaptı.

41'inci dakikada Kocaelispor beraberliğe çok yaklaştı; Ahmet'in serbest vuruşunda Tayfur'un içeri çevirdiği topla kaleciyle karşı karşıya kalan Smolcic'in vuruşu kaleci Velho'da kaldı, ancak pozisyonun sonunda Tayfur için ofsayt bayrağı kalktı.

61'inci dakikada Natura Dünyası Gençlerbirliği 2'nci gole çok yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada Metehan'ın indirmek istediği top savunmadan sekti, kale sahası önünde Tongya'nın röveşata vuruşu kalenin hemen sağından dışarı çıktı.

78'inci dakikada Kocaelispor'da Smolcic'in sol kanattan yaptığı ortada savunmadan seken topu ceza sahası dışında kontrol eden Keita'nın vuruşu soldan auta çıktı.

88'inci dakikada Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde ceza sahasının sol köşesinden serbest vuruş kullanan Ahmet, topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Velho topu zorlukla uzaklaştırdı.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Kocaelispor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
İran’dan ABD ve BAE’ye Özgürlük Projesi uyarısı İran'dan ABD ve BAE'ye Özgürlük Projesi uyarısı
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı Tatilcilerden tepki yağıyor Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor
Galatasaray’da Antalyaspor maçı öncesi yasak Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi yasak
Spor salonunda skandal görüntü Kadınları gizlice kayda aldı Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 06:10:35. #7.12#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği Kocaelispor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.