Gençlerbirliği Kocaelispor'u Yendi - Son Dakika
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Gençlerbirliği Kocaelispor'u Yendi

Gençlerbirliği Kocaelispor\'u Yendi

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta tamamlandı, Gençlerbirliği lider Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

20.01.2025 23:47
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Trendyol 1. Lig'de 20. hafta tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği, lider Kocaelispor'u konuk etti. Başkent temsilcisi, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Lider Kocaelispor'un mağlup olduğu haftayı, takipçisi Solwie Energy Fatih Karagümrük 1 puan, Teksüt Bandırmaspor ise puansız kapattı. Zirvede puan farkı 6'ya düşerken, Kocaeli temsilcisi liderliğini sürdürdü.

Haftanın sonuçları

Trendyol 1. Lig'de yapılan 20 haftada alınan sonuçlar şöyle:

Şanlıurfaspor- MKE Ankaragücü: 0-1

Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor: 2-0

Amed Sportif Faaliyetler-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-1

Esenler Erokspor- Adanaspor: 1-0

Ahlatcı Çorum FK-Central Hospital Ümraniyespor: 3-1

Alagöz Holding Iğdır FK- Boluspor: 0-1

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor: 2-3

Siltaş Yapı Pendikspor- Yeni Malatyaspor: 4-0

Manisa FK-Uğur Okulları İstanbulspor: 0-1

Gençlerbirliği-Kocaelispor: 1-0

Puan durumu

Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR20132531191241
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK20105535201535
3.TEKSÜT BANDIRMASPOR209742821734
4.ERZURUMSPOR FK2010372415933
5.AHLATCI ÇORUM FK208842519632
6.BOLUSPOR209473024631
7.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR209383324930
8.MKE ANKARAGÜCÜ209382619730
9.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR208662822630
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER207942118330
11.GENÇLERBİRLİĞİ208662119230
12.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ207672524127
13.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR207582929026
14.ESENLER EROKSPOR207582626026
15.MANİSA FK2082102427-326
16.SAKARYASPOR206862427-326
17.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK207492223-125
18.ŞANLIURFASPOR207492628-225
19.ADANASPOR2036111737-2015
20.YENİ MALATYASPOR2000201064-54-21
Not: Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Ligde 21. hafta, 24 Ocak Cuma günü yapılacak Central Hospital Ümraniyespor-Şanlıurfaspor maçıyla başlayacak.

Haftanın programı şöyle:

24 Ocak Cuma:

20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Şanlıurfaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

25 Ocak Cumartesi:

13.30 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

13.30 Yeni Malatyaspor-Esenler Erokspor (Yeni Malatya)

16.00 Uğur Okulları istanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adanaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Adana)

26 Ocak Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

13.30 MKE Ankaragücü-Erzurumspor FK (Eryaman)

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Ahlatcı Çoruk FK (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Kocaelispor-Siltaş Yapı Pendikspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği Kocaelispor'u Yendi - Son Dakika

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