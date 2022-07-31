Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Talip Çankırı oldu - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Talip Çankırı oldu

31.07.2022 17:03
Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Talip Çankırı oldu

Gençlerbirliği Kulübü Olağanüstü Genel Kurulunda başkanlığa Talip Çankırı seçildi.

Gençlerbirliği Kulübü Olağanüstü Genel Kurulunda başkanlığa Talip Çankırı seçildi.

Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğündeki Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurulda mevcut başkan Niyazi Akdaş aday olmadı.

Genel kurulda başkanlık için Talip Çankırı ve Arda Çakmak yarıştı. Kullanın 409 oyun 243'ünü alan Talip Çankırı kırmızı-siyahlı kulübün yeni başkanı oldu, Arda Çakmak ise 158 oyda kaldı.

Çankırı, genel kurulda yaptığı konuşmada, 2004'ten itibaren farklı dönemlerde Gençlerbirliği yönetiminde yer aldığını belirterek, "Önceliğim altyapı olacak. Asıl nihai hedef futbol lisesi." ifadelerini kullandı.

"Gençlerbirliği kayyuma gidecek sahipsiz kalacak bir takım değildir." diyen Çankırı, şöyle konuştu:

"Niyazi başkanın olduğu yerde başkan adaylığım söz konusu olmazdı. Niyazi başkanın teklifi ve uygun görmesi sonucu başkan adayı oldum. Dünyada futbol devasa bir endüstri haline geldi. Futbol kulüpleri şirket gibi yönetilmek zorunda. Şu an olmasa bile kendi imkanlarımızla paramızı yine kazanan, artıya geçen kulüp olacağımıza canı gönülden inanıyorum."

Çankırı, öncelikte transfer yasağını kaldırmak için çalışacaklarının altını çizerek, "En önemli konunun transfer yasağının kalkması olduğunu biliyoruz. Dün yaptığımız görüşmelerde sözlü destek aldık. En kısa zamanda tahtayı açmayı umut ediyoruz." diye konuştu.

Seçimde başkan adayı olmayan Niyazi Akdaş ise şirketleşme konusunda daha önce üç adayın olduğunu ancak bunların vazgeçtiğini dile getirerek, "Dolayısıyla bu genel kurulu yapmak istedim." dedi.

Transfer yasağının kalması için 40 milyon liranın üzerinde paraya ihtiyaç olduğunu söyleyen Akdaş, gayrimenkul satılmasından yana olmadığını vurguladı. Akdaş, "Onlar Gençlerbirliği'nin kara günleri için tedbirdir. Bu borçları ben yapmadım. Eski yönetimin 37 milyon lira borcunu kapadım. Bu kulübün kurtuluşunun şirketleşmeden geçtiğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Akdaş, Söğüt İnşaat ile kulübün satışı için değil, Hacettepe'nin 2. ligde oynaması için görüştüklerini kaydetti. Konuşmasının sonlarına doğru gözleri dolan Niyazi Akdaş, "Gençlerbirliği başkanlığı bugüne kadar yaptığım en şerefli işti." şeklinde sözlerini tamamladı.

Yönetim kurulu

Talip Çankırı başkanlığındaki Gençlerbirliği'nin yeni yönetiminde Arif Ölmez, Sinan Aydın, İsmet Beltan, Kadir Kudret Hatipoğlu, Murat Karahan, Kenan Memiş, Sezgin Özkan, Emine Toprak, Şahap Yaralı, Abdülvahit Vardar, Eraslan Er, Şener Köseoğlu, Osman Sungur, Erdem Göktürk, Savaş Çolakoğlu, Ahmet Can Bölünmez, Bülent Üstündağ ve Murat Aysoy yer aldı.

Genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporları ibra edildi.

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Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Çankırı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Talip Çankırı oldu - Son Dakika

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