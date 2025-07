Gençlerbirliği\'nde Avrupa Hedefi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, yeni sezonda Trendyol Süper Lig'i ilk 10 içerisinde bitirmek, gelecek yıllarda da Avrupa'yı hedefleyen bir takım olmak istediklerini söyledi.

Hüseyin Eroğlu ile yeni transferler Gökhan Akkan, Thalisson Kelven ve Moussa Kyabou, başkent ekibinin akşam antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarına devam ettiklerini belirten Eroğlu, "Süper Lig'e çıkarak önemli bir başarı elde ettik, ilk gün de söylemiştim 'Süper Lig, Gençlerbirliği için bir hedef olamaz, zorunluluktur.' diye. Şimdi bizim için Süper Lig'de kalıcı olmak ve başarılı olmak gerekiyor, sadece günü değil geleceği kurtarmak adına bütün çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Transferde adım adım ilerlediklerini ifade eden Eroğlu, "İyi oyuncuyla herkes oynamak ister, bizim sistemimize ayak uyduracak, takıma katkı sağlayacak, çıkış yakalayacak oyuncular istiyoruz. Zor bir ligdeyiz, gerçekten yıllardan beri Süper Lig'de olan takımlar var. Bu sene 18 takım olacak, çok daha kaliteli geçeceğini düşünüyorum. Ona göre hazırlanacağız, sahada futbol oynayarak, oyunu çirkinleştirmeden Gençlerbirliği'ni Türkiye'nin sevilen bir takımı haline getirmek ve tabii ki skor almak istiyoruz." diye konuştu.

Takıma 3 oyuncunun katıldığını, bazı eksiklerin de olduğunu dile getiren Eroğlu, "Önümüzdeki günlerde katılacak oyuncular var, görüşmelerimiz devam ediyor. Bütçemiz doğrultusunda kadro mühendisliğini yapmak zorundayız. Ligin başlamasına bir ay var, hazırlıklarımıza en iyi şekilde devam ediyoruz. Gençlerbirliği için başarılı bir yıl olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımızın stadı doldurmasını istiyorum"

Eroğlu, ligin ilk haftasında daha önce çalıştırdığı Samsunspor ile karşılaşacak olmalarına ilişkin, şunları kaydetti:

"Güzel bir rastlantı, iki yıl önce orayı da Süper Lig'e çıkarma başarısı göstermiştim. Orada da çok seven taraftarımız var, herkes mesaj yazıyor, 'Hocam sizi karşılayacağız' diye. Böyle anılmak çok güzel. Şu an tabii ki Gençlerbirliği'nde başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İlk maçımız Samsunspor'la, iyi hazırlanıp lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Samsunspor da Avrupa'da oynayacak, demek ki doğru işler yapmışız diye mutlu oluyoruz. Şimdi amacımız burada da bu başarıyı elde etmek, kalıcı başarılar önemli."

Ankara'nın Süper Lig'i özlediğini, taraftarın desteğinin çok önemli olduğunu aktaran Eroğlu, "Süper Lig'deki rakiplerimize göre transfer yapmak zorunda olduğumuzu yönetimimizle, başkanımızla konuşuyoruz. Kulüplere en çok gelir getiren altyapıdan, akademiden çıkan oyuncular oluyor. Gençlerbirliği yıllar önce bunu yaptı, inşallah yine bunu yapacaktır. Öncelikle Süper Lig'i ilk 10 içerisinde bitirip Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de o eski günlerine kavuşmasını sağlamak istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Doğru kadro yapılanmasıyla da önümüzdeki yıllarda Avrupa hedefi olacak." şeklinde konuştu.

Ankara'ya deplasmana gelen takımların Gençlerbirliği'nden çekinmesi gerektiğini kaydeden Eroğlu, "Eskiden Gençlerbirliği bu ligde büyük takımlara karşı başarılı sonuçlar alıyordu. Sakaryaspor maçında 17 bin taraftarımız vardı, o gün çok mutlu olmuştum. Gençlerbirliği'ni desteklemeye küçük çocuklarıyla gelen aileler beni çok mutlu etmişti. Çok güzel bir taraftar profili var, bu sayıyı artırmak bizim elimizde. Bütün taraftarların desteğine ihtiyacımız var. Büyük takımlarla oynayacağız, taraftarlarımızın stadı doldurmasını istiyorum. Kolay değil ama futbol saha içerisinde oynanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Thalisson: "Başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum"

Gençlerbirliği'nin yeni transferlerinden Brezilyalı savunma oyuncusu Thalisson Kelven, "Türkiye'nin en köklü, en geleneksel kulüplerinden birinde olmak ve uzun süre sonra Süper Lig'e çıktığında burada bulunmak benim açımdan çok güzel. Türkiye'deki ikinci senemde böyle iyi ve köklü bir kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. Başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Thalisson, başkent ekibinin tesis ve sahasının çok güzel olduğunu da belirterek, "Fiziki ortam çok güzel, hocalarımız da çok iyi. Süper Lig'e yeni çıktığımız için maç maç gitmemiz lazım. Güvenli bir alana gelebilirsek daha sonra hedefler koymalıyız diye düşünüyorum. Stoper bölgesinde hem sağda hem de solda rahatlıkla oynayabiliyorum. Umarım goller de atarım." diye konuştu.

Kyabou: "Bu takımda olmak mutluluk verici"

Yeni transferlerden Malili orta saha oyuncusu Moussa Kyabou ise Gençlerbirliği'ne geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Ankara'nın köklü kulüplerinden birine geldim. Benim için yeni bir mücadele olacak. Süper Lig'e çıktığı sezon bu takımda olmak mutluluk verici." dedi.

Süper Lig hakkında daha önceden bilgisinin olup olmadığının sorulması üzerine 27 yaşındaki futbolcu, "Benim için yeni bir mücadele olacak. Türkiye'den 2 sene önce bana bir teklif gelmişti ancak takımım bırakmamıştı. Şu an geldiğim için çok mutluyum çünkü Müslüman bir ülke burası, ben de Müslümanım. O yüzden burada olmaktan mutluyum. Süper Lig'i de biliyorum, nasıl yarışmacı bir lig olduğunu biliyorum. Büyük takımlar ve büyük oyuncular var, sahalar güzel." ifadelerini kullandı.

Gökhan Akkan: "Hepimiz yukarılara oynamak isteriz"

Gençlerbirliği'nin yeni transferlerinden kaleci Gökhan Akkan da takımın yeni bir oluşum içinde olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımızla birlikte Gençlerbirliği'nin akıllarda hep başarılarıyla tekrar anılması için, Avrupa'ya gittiği sezonlardaki gibi çok oyuncu yetiştirmiş bir kulüp olarak anılması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Gençlerbirliği'nin altyapısında yetiştiğini, bu kulübe ilk kez 11 yaşında ayak bastığını hatırlatan Gökhan, "Bu sezon Gençlerbirliği'nden teklif gelince bir an bile düşünmeden yarım kalan hikayemi tamamlamak istedim. Elimden gelenin en iyisini verip her anlamda çok iyi bir sezon sergilemek istiyorum. Gençlerbirliği arması için buradayız, rekabet her zaman başarıyı getirir. Hem bireysel olarak hem takım anlamında hepimiz yukarılara oynamak isteriz. Avrupa'ya giden ve çok başarılı olan Gençlerbirliği'nin tekrar aynı şeyleri başarmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.