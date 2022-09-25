SPOR Gençlerbirliği'nde Niyazi Akdaş yeniden başkan oldu - Son Dakika
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SPOR Gençlerbirliği'nde Niyazi Akdaş yeniden başkan oldu

25.09.2022 14:42

SPOR Gençlerbirliği'nde Niyazi Akdaş yeniden başkan olduAlper ŞAŞMAZ ANKARA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde eski kulüp başkanı Niyazi Akdaş, tek aday olarak yer aldığı olağanüstü genel kurulda kullanılan 252 geçerli oyun 234'ünü alarak Ankara ekibinde yeniden...

SPOR Gençlerbirliği'nde Niyazi Akdaş yeniden başkan oldu

Alper ŞAŞMAZ ANKARA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde eski kulüp başkanı Niyazi Akdaş, tek aday olarak yer aldığı olağanüstü genel kurulda kullanılan 252 geçerli oyun 234'ünü alarak Ankara ekibinde yeniden başkanı seçildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda bugün yapılan genel kurulda eski kulüp başkanı Niyazi Akdaş, tek aday olarak seçime katıldı. Başkanlık Divanı'nın seçimi, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, dernek gelir gider hesaplarının okunması ve denetim kurulunun ibrasının ardından oylamaya geçildi. Genel kurula 290 delege katılırken, 6 sandıkta kullanılan 252 geçerli oyun 234'ünü alan Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği'nin yeni başkanı oldu. Seçimde 2 boş, 16 da geçersiz oy kullanıldı.

'GENÇLERBİRLİĞİ'NİN ALİ MENFAATLERİNİ KORUYACAĞIMIZDAN EMİN OLABİLİRSİNİZ'

Oy sayımı sonrası konuşma gerçekleştiren Akdaş, şirketleşme vurgusu yaparak, 'Çoğunluk olmadığı için borçlanma yetkisi alamadık. Genel kurulları biraz daha kalabalıklaştırmamız, sayıyı artırmamız lazım. İnşallah önümüzdeki genel kurula hem tüzük tadilatın hem de şirketleşmeyi getirdiğimizde o kalabalığı buluruz. Beni seçtiğiniz, arkadaşlarımı seçtiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Gençlerbirliği'nin ali menfaatlerini koruyacağımızdan emin olabilirsiniz. Gençlerbirliği milletin ikinci takımı ama benim ve arkadaşlarımın birinci takımı. Biz Gençlerbirliği taraftarıyız ve öyle de kalacağız. İnşallah iyi hizmetler vermeye imkan buluruz' dedi.

Niyazi Akdaş'ın yönetimi şu isimlerden oluştu

Kubilay Güvenç, Mehmet Soylu, Sinan Aydın, Osman Sungur, Emine Toprak, Ahmet Gültekin Bakkaloğlu, Murat Karahan, Sezgin Özkan, Cem Karakaşoğlu, Emre Gökdemir, Murat Güneş, İsmet Beltan, Şansser Kadooğlu, Şener Köseoğlu, Özgür Durşen, Fatih Cürebal, Mehmet Pelesen, Eraslan Er.

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Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Ankara, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Gençlerbirliği'nde Niyazi Akdaş yeniden başkan oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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