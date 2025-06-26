Gençlerbirliği'nde Sistem Takımı Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gençlerbirliği'nde Sistem Takımı Hedefi

Gençlerbirliği\'nde Sistem Takımı Hedefi
26.06.2025 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat Karahan, Gençlerbirliği'nin altyapısını eski günlerine döndürmek için sistem takımı kuracaklarını belirtti.

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karahan, hedeflerinin sistem takımı kurmak olduğunu söyledi.

Karahan ile kulüp basın sözcüsü Hakan Kaynar, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kulübün efsane başkanı İlhan Cavcav dönemindeki "fabrika ayarlarına" dönme hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayan Karahan, "Türk futboluna onlarca yıldız yetiştirmiş, Türk futbolunun lokomotif takımlarından biri olmuş Gençlerbirliği'nin altyapısını eski şaşalı günlerine döndürmek için çalışıyoruz. Büyük yıldızların peşinde koşmak yerine, sistemimizin eksik parçalarını tamamlayacak doğru futbolcuları bulmak istiyoruz. Süper Lig'e çıktıktan sonra bazı takımlar bir anda uçuyor, sonra o uçuşun düşüşü çok sert oluyor. Biz o mentaliteden uzak durup, ayağımızı yere sağlam basarak ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Transferde "ortak akıl" vurgusu

Murat Karahan, transfer politikasında "ortak akıl" ile hareket ettiklerini ve sessiz bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Transfer sürecinde birçok ismin bir havuzda toplandığını ve bu havuzdan en doğru seçimin yapıldığını belirten Karahan, "Scout ekibimiz var. Hocamızın da scout ekibi var, onlar da bir yoğun çalışma yapıyor. Geçen sene bu sistemi çok iyi uyguladık. Yüzde 70-80 oranında doğru transfer yaptık. Popa'yı, Zuzek'i kim tanıyordu? Ama takıma direkt katkı sağladılar. Bu sezon da 8-10 arasında bir transfer yapacağız. Fiyatların manipüle edilmemesi için süreci ketum bir şekilde yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda ünlü bir tenor olan Murat Karahan, kulüple olan bağının çok eskilere dayandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ben Ankaralıyım, bu şehrin ekmeğini yedim. Rahmetli babamla en güzel anılarım 19 Mayıs Stadı'ndaki maçlardı. Sadece Gençlerbirliği'ni tutan bir taraftarım. Valencia maçında sevinçten ayağımı kırıp, kırık ayakla 90 dakika maçı bitiren bir insanım. Bu kadar sevgiyle bağlandığım bir takımın yeniden ait olduğu yere dönmesinde emeği olanlardan biri olduğum için çok gururluyum. Benim için bu bir yaşam felsefesi."

Kombine satışları ilk günden 1200'e ulaştı

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Hakan Kaynar ise yeni neslin takıma olan ilgisinin arttığına dikkati çekerek, kombine satışlarının ilk günden 1200'e ulaştığı bilgisini verdi.

Yeni jenerasyonun artık sadece başarıya değil, aidiyet duygusuna da önem verdiğini vurgulayan Kaynar, "Ankaralıların Ankara'da iki takım tuttuklarını düşünüyorum. Biri Ankaragücü, diğeri Gençlerbirliği. Henüz bunun farkında değiller. Bize düşen, bu farkındalığı sağlamak. Ankara'nın denizi yok ama Gençlerbirliği var. İnanıyorum ki kısa zamanda o stadyumu dolduracak bir kulüp haline geleceğiz." diye konuştu.

Kulübün mali durumu hakkındaki bir soru üzerine Kaynar, başkan Osman Sungur'un görev süresince kulübe verdiği miktarı borç değil, bağış olarak kaydettiğini belirterek, "Geçmişte İlhan Cavcav döneminde kasasında para olan bir kulübe alışmıştık. Kendi tarihimizle kıyaslandığında mali olarak en parlak dönemimizde olmayabiliriz. Ama emin olun, şu anda Süper Lig'de mücadele edecek çoğu takımdan ekonomik manzara açısından daha pozitif bir yerdeyiz. Hiç merak etmeyin, Türkiye'de bizden kötü yönetilen üç takım her zaman bulunur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gençlerbirliği, Murat Karahan, Ekonomi, ankara, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Sistem Takımı Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
Araçlara ÖTV düzenlemesi teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi Araçlara ÖTV düzenlemesi teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
Bakan Kurum’dan ’kiralık sosyal konut müjdesi Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi
Ali Koç Zenit’in başkanı olan yakın dostu Dyukov’dan Wendel’i istedi Ali Koç Zenit'in başkanı olan yakın dostu Dyukov'dan Wendel'i istedi
Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus’ta sema gösterisi Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus'ta sema gösterisi
Galatasaray ve Fenerbahçe’de oynamıştı Garry Rodrigues’in yeni takımı belli oldu Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynamıştı! Garry Rodrigues'in yeni takımı belli oldu
Adana’da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı Adana'da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı
Beşiktaş’ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye’de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye'de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
Bilkent Üniversitesi’nde tartışma yaratan görüntü Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
Hakan Çalhanoğlu’ndan kötü haber Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

17:53
İkinci el araç satışında yeni dönem Süre uzatıldı
İkinci el araç satışında yeni dönem! Süre uzatıldı
16:27
Hamile Oya’yı katleden caniden “Neden yaptın“ sorusuna korkunç yanıt
Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
13:47
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
00:50
Iraklı kardeşler silahlı kavgada hayatını kaybetti
Iraklı kardeşler silahlı kavgada hayatını kaybetti
00:21
Yer yerinden oynadı Fenerbahçe’nin şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını
Yer yerinden oynadı! Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını
00:20
Trump’ın ABD medyası ile giriştiği İran savaşına CIA de dahil oldu
Trump'ın ABD medyası ile giriştiği İran savaşına CIA de dahil oldu
00:05
Şampiyon Fenerbahçe Beko, kupasını aldı
Şampiyon Fenerbahçe Beko, kupasını aldı
23:28
Aliağa’daki yangın Foça’ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi
Aliağa'daki yangın Foça'ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi
23:20
Twitter’in meşhur logosunu böyle havaya uçurdular
Twitter'in meşhur logosunu böyle havaya uçurdular
23:18
Ali Koç İçin Açılan Şampiyonluk Pankartı Gündem Oldu
Ali Koç İçin Açılan Şampiyonluk Pankartı Gündem Oldu
22:56
Trump, “İran’da nükleer tesisler yok edilmedi“ iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı
Trump, "İran'da nükleer tesisler yok edilmedi" iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı
22:49
Marko Guduric: Bu benim son maçımdı
Marko Guduric: Bu benim son maçımdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 18:09:26. #7.13#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği'nde Sistem Takımı Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.