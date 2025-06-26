Gençlerbirliği\'nde Sistem Takımı Hedefi

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karahan, hedeflerinin sistem takımı kurmak olduğunu söyledi.

Karahan ile kulüp basın sözcüsü Hakan Kaynar, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kulübün efsane başkanı İlhan Cavcav dönemindeki "fabrika ayarlarına" dönme hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayan Karahan, "Türk futboluna onlarca yıldız yetiştirmiş, Türk futbolunun lokomotif takımlarından biri olmuş Gençlerbirliği'nin altyapısını eski şaşalı günlerine döndürmek için çalışıyoruz. Büyük yıldızların peşinde koşmak yerine, sistemimizin eksik parçalarını tamamlayacak doğru futbolcuları bulmak istiyoruz. Süper Lig'e çıktıktan sonra bazı takımlar bir anda uçuyor, sonra o uçuşun düşüşü çok sert oluyor. Biz o mentaliteden uzak durup, ayağımızı yere sağlam basarak ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Transferde "ortak akıl" vurgusu

Murat Karahan, transfer politikasında "ortak akıl" ile hareket ettiklerini ve sessiz bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Transfer sürecinde birçok ismin bir havuzda toplandığını ve bu havuzdan en doğru seçimin yapıldığını belirten Karahan, "Scout ekibimiz var. Hocamızın da scout ekibi var, onlar da bir yoğun çalışma yapıyor. Geçen sene bu sistemi çok iyi uyguladık. Yüzde 70-80 oranında doğru transfer yaptık. Popa'yı, Zuzek'i kim tanıyordu? Ama takıma direkt katkı sağladılar. Bu sezon da 8-10 arasında bir transfer yapacağız. Fiyatların manipüle edilmemesi için süreci ketum bir şekilde yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda ünlü bir tenor olan Murat Karahan, kulüple olan bağının çok eskilere dayandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ben Ankaralıyım, bu şehrin ekmeğini yedim. Rahmetli babamla en güzel anılarım 19 Mayıs Stadı'ndaki maçlardı. Sadece Gençlerbirliği'ni tutan bir taraftarım. Valencia maçında sevinçten ayağımı kırıp, kırık ayakla 90 dakika maçı bitiren bir insanım. Bu kadar sevgiyle bağlandığım bir takımın yeniden ait olduğu yere dönmesinde emeği olanlardan biri olduğum için çok gururluyum. Benim için bu bir yaşam felsefesi."

Kombine satışları ilk günden 1200'e ulaştı

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Hakan Kaynar ise yeni neslin takıma olan ilgisinin arttığına dikkati çekerek, kombine satışlarının ilk günden 1200'e ulaştığı bilgisini verdi.

Yeni jenerasyonun artık sadece başarıya değil, aidiyet duygusuna da önem verdiğini vurgulayan Kaynar, "Ankaralıların Ankara'da iki takım tuttuklarını düşünüyorum. Biri Ankaragücü, diğeri Gençlerbirliği. Henüz bunun farkında değiller. Bize düşen, bu farkındalığı sağlamak. Ankara'nın denizi yok ama Gençlerbirliği var. İnanıyorum ki kısa zamanda o stadyumu dolduracak bir kulüp haline geleceğiz." diye konuştu.

Kulübün mali durumu hakkındaki bir soru üzerine Kaynar, başkan Osman Sungur'un görev süresince kulübe verdiği miktarı borç değil, bağış olarak kaydettiğini belirterek, "Geçmişte İlhan Cavcav döneminde kasasında para olan bir kulübe alışmıştık. Kendi tarihimizle kıyaslandığında mali olarak en parlak dönemimizde olmayabiliriz. Ama emin olun, şu anda Süper Lig'de mücadele edecek çoğu takımdan ekonomik manzara açısından daha pozitif bir yerdeyiz. Hiç merak etmeyin, Türkiye'de bizden kötü yönetilen üç takım her zaman bulunur." ifadelerini kullandı.