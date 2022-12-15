Arda Güler transferi için resmi açıklama! Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Arda Güler transferi için resmi açıklama! Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu

15.12.2022 19:11

Transfer yasağını kaldırdıklarını ve Arda Güler'in bonservisindeki yüzde 20'lik hak için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını açıklayan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, "2,5 milyon euro ve işimize yarayacak oyuncuları kiralık olarak alacağız" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, transfer yasağını kaldırdıklarını duyurdu. Kulüp başkanı Akdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Transfer yasağı kalktı. İyi bir kadro kuracağız. Ligde kalacağımıza gönülden inanıyorum" dedi.

Arda Güler transferi resmen açıklandı! İşte maliyet detayları

"ALİ KOÇ İLE ANLAŞTIK"

Akdaş, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Arda Güler'in sonraki satışında yer alan pay konusunda Fenerbahçe ile 2.5 milyon euro + kiralık oyuncu karşılığında anlaşma sağlandığını açıkladı. Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Akdaş, " Ali Koç'la anlaştık. Paket halinde bir anlaşma yaptık. 2,5 milyon euro alacağız. Ayrıca önerdikleri 7-8 oyuncu var. Biz, onların içinden işimize yaracak oyuncuları kiralık olarak bedava alacağız. Biz de 4 genç oyuncumuzu verdik. Bunların ikinci satışından da yüzde 15 alacağız." diye konuştu.

34 DAKİKADA 2 GOL

Fenerbahçe'de Arda Güler bu sezon ligde sadece 34 dakika süre aldı. Arda, 34 dakikaya 2 gol sığdırdı. Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta ise 1 gol atıp 1 asist üretti.

400 BİN TL'YE ALINMIŞTI

Arda Güler, Fenerbahçe'ye 400 bin lira bonservis bedeliyle transfer edilmişti. 200 bin lira peşin, 200 bin lira ilk resmi maçına çıktığında ödenmişti. Arda Güler, ilk o olarak Fenerbahçe A Takım'da Vitor Pereira döneminde şans bulmuştu. Bulduğu kısıtlı dakikalarda yeteneğini gösteren Arda, taraftarın gözbebeği oldu.

ÇEKYA MAÇINDA İLKİ YAŞADI

Arda Güler, A Milli Takım formasını da ilk kez bu sezon giydi. Türkiye'nin Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler ikinci yarıda oyuna girmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Gençlerbirliği resmen açıkladı: Arda Güler için Fenerbahçe ile 2.5 milyon euroya anlaştık Gençlerbirliği resmen açıkladı: Arda Güler için Fenerbahçe ile 2.5 milyon euroya anlaştık Fenerbahçe'den ayrılığı olay olan Ömer Faruk Beyaz için takım aranıyor Fenerbahçe'den ayrılığı olay olan Ömer Faruk Beyaz için takım aranıyor

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler transferi için resmi açıklama! Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:11 Arda Güler transferi için resmi açıklama! Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu
18:13 İmamoğlu davasına ilişkin Bahçeli'den muhalefete sert tepki: İstinaf yolu açıkken felaket naraları atmak sahtekarlık
17:51 İmamoğlu'nun aldığı cezayla ilgili AK Partiden yeni açıklama: Devam eden yargı süreci üzerinden linç kampanyası yürütüyorlar
17:43 Real Madrid, 16 yaşında Brezilyalı yetenek Endrick'i 72 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
17:33 Saraçhane'deki buluşmada Ekrem İmamoğlu'nun yüzünü güldürecek pankart!
17:22 Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslendi: Türkiye bir yol ayrımında
17:09 Ünlü gazeteci Yalçın Çakır'ın son halini görenler gözlerine inanamadı
17:08 Basın toplantısında transfer sorusu yöneltilen Kerem Aktürkoğlu, verdiği cevapla soğuk rüzgarlar estirdi
17:07 İmamoğlu'na hapis cezası verilmesine tepki gösteren Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Sarı öküzü vermeyecektiniz
14:54 Yıllardır bitkisel hayatta olan genç kız sadece tek bir şeye tepki veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2022 19:15:58. #1.11#
SON DAKİKA: Arda Güler transferi için resmi açıklama! Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement