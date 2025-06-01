Gençlerbirliği'nin Futbol Fabrikası - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nin Futbol Fabrikası

01.06.2025 13:44
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Gençlerbirliği, Arda Güler gibi yetenekler yetiştirerek Türk futboluna katkı sağlamaya devam ediyor.

- Gençlerbirliği altyapısı, yeni Arda Gülerler yetiştirmeye devam ediyor

ANKARA - Gençlerbirliği altyapısı, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler gibi yıldızları yetiştirmeye devam ediyor.

Cumhuriyet ile yaşıt olan Gençlerbirliği, ülke futboluna kazandırdığı genç yeteneklerle bilinen bir kulüp. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler gibi birçok futbolcuyu yetiştiren futbolcu fabrikası Ankara ekibi, altyapısında yeni futbolcularını eğitmeye devam ediyor. Futbolcuların eğitimi ve gelişimi için yaptıkları çalışmalar hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Gençlerbirliği Futbol Akademisi Direktörü Seçkin Topçu, yeni Arda Gülerler ve Baran Yıldızlar yetiştirmeye devam edeceklerini hatta onlardan daha yetenekli sporcuları yetiştireceklerini ifade etti.

"Profesyonel liglerde yaklaşık 110 oyuncumuz var"

Seçkin Topçu, 30 yıldır çeşitli kademelerde çalıştığını belirterek, "Şu anda profesyonel liglerde yaklaşık 110 oyuncumuz var. Türkiye'de her kademedeki ligde forma giyen oyuncumuz var. Arda Güler ve Baran Yıldız, Avrupa'da oynuyor. Bu istatistik de Gençlerbirliği'nin profesyonel liglere 10 tane 11 çıkarttığını gösteriyor. Bu süreç 3-5 yılda başlamış bir süreç değil. Gençlerbirliği Futbol Okulu 1960'larda belki de Türkiye'nin ilklerinden olan bir futbol okulu. Bizden önce büyüklerimiz başlatmış, biz de onlardan gördüğümüz kültürü devam ettirmeye çalışıyoruz. Milli takıma çok oyuncu verdik. Şu anda milli takımda da Gençlerbirliği bahçesinden çıkmış 2 oyuncumuz var. Biri İrfan Can Kahveci diğeri Arda Güler. Gençlerbirliği altyapısı sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da gözlem altında tutuluyor" diye konuştu.

"Birkaç şeyin bir araya denk gelmesiyle Arda Güler olunuyor"

Arda Güler'in altyapıda oynadığı süreçte pilot takım menajeri olduğuna değinen Topçu, o dönemde alt takımdan yeni oyuncular baktığını söyledi. Arda Güler'i bir beden eğitimi öğretmeninin Gençlerbirliği'ne sunduğundan bahseden Seçkin Topçu, "Ben daha sonra Arda Güler'i bir Fenerbahçe maçında burada izledim. Bütün arkadaşlara 'Bir yıldız doğabilir' dedim. O sırada Fenerbahçe'ye gitmişti. Burayı Arda Güler özelinde değerlendirirsek yanlış yapmış oluruz. Ondan çok daha yetenekli oyuncular burada var oldular. Bundan sonra da var olacaklar. Arda'nın şansı da iyi gitti. Kişiliğini, isteğini, hayal gücünü iyi kullandı. Doğru bir zamanlamaya denk geldi. Bugün Fenerbahçe'de olsaydı aynı şansı bulabilir miydi? Birkaç şeyin bir araya denk gelmesiyle Arda Güler olunuyor. Buradan bir oyuncumuzun Real Madrid'de, Avrupa'da bir takımda olması bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"Ardalar, Gökhanlar, Giraylar geliyor"

Bu sene altyapının başarılı bir dönem geçirdiğini ifade eden Topçu, "Bütün takımlarımız gruplarında şampiyon oldular. U19 ve U14 takımımız Türkiye finali oynadı. Bizim için daha küçükler daha önemlidir. U14 takımımız Türkiye üçüncüsü oldu. Milli takımlara 10'un üzerinde oyuncu verdik. Yeni Ardalar, Gökhanlar, Giraylar geliyor. İsimleri öyle değil tabii. İsimleri Ömer, Ahmet, Kuzey, Aras. Bu şekilde yeni çocuklarımız da geliyor. İleride Arda'dan çok çok daha zevk verecek birkaç oyuncumuz altyapıda var. Özel seyircisi olan çocuklarımız var" açıklamasında bulundu.

"Futbolu sevenler çok daha başarılı oluyor"

Bazı çocukların futbolu bazılarının ise futbolculuğu sevdiğini dile getiren Seçkin Topçu, "Futbolu, futbol oynamayı sevenler çok daha başarılı oluyor. Futbolculuğu sevenler biraz daha geride kalıyor. Medyanın verdiği şeylerden etkileniyor. Hemen kendimizi Youtuber yapalım, gösteri futbolunda olalım istiyorlar ama futbol oynamaktan zevk alan sokakta iki tane taşı üst üste koyup onlarla da futbol oynar. Onlar çok başarılı oluyorlar. Biz de artık sokaklara bakmaya başladık. Tabii sokakta çocuk bulabilirsek" şeklinde konuştu.

Topçu, Gençlerbirliği Futbol Akademisi'nin bundan sonra çok daha yetenekli futbolcular yetiştireceğine emin olduğunu belirterek, 2-3 sene sonra başka çocuklardan sık sık bahsedileceğini aktararak sözlerine son verdi.

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Arda Güler, Futbol, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nin Futbol Fabrikası - Son Dakika

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