Gençlerbirliği ve Kayserispor Beraberliği

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Murat Şener

NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Cihan Çanak (Dk. 83 Fıratcan Üzüm), Göktan Gürpüz(Dk.45 Samed Onur), Tongya(Dk. 58 S. Koita), Metehan Mimaroğlu, A. Traore(Dk. 90 Varesanovic).

ZECORNER KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt, Benjamin Brenet, Semih Güler, Wilfred Denswil, Ramazan Civelek, Youssef Ait Bennasser, Laszlo Benes, Denis Makarov(Dk. 73 Görkem Sağlam), Nunes Cardoso, Carlos Mane, Fedor Chalov(Dk. 73 G. Onugkha)

SARI KARTLAR: Tongya (Natura Dünyası Gençlerbirliği) Carlos Mane (Zecorner Kayserispor)

NATURA Dünyası Gençlerbirliği, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında ağırladığı Zecorner Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

2'nci dakikada Kayserispor etkili geldi, Brenet'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta Thalisson araya girdi. Köşeye giden topu Velho kornere çeldi.

6'ncı dakikada Gençlerbirliği önde baskıyla topu kazandı. Tongya'nın pasında Metehan ceza alanı çaprazından sert vurdu. Kaleci Bilal iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

10'uncu dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Gökhan ortaladı. Arka direkte Tongya gelişine vurdu ancak top yandan auta çıktı.

13'üncü dakikada Gökhan'ın ortasında Traore penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

15'inci dakikada Cihan Çanak sağ çizgiden içeri kat edip çaprazdan şutunu çekti, yerden giden top kaleci Bilal'de kaldı.

22'nci dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı, Makarov'un sağdan yaptığı ortada Cardoso ön direkte dokundu. Velho'nun müdahalesi sonrası top direkten döndü. Bu pozisyonun devamında Mane yakın mesafede fırsatı değerlendiremedi.

25'inci dakikada Gençlerbirliği'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta Thalisson'un kafa vuruşunu kaleci Bilal kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

54'üncü dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Sol kanatta Metehan'la verkaç yapan Tongya ceza sahasına girip dar açıdan sert vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

56'ncı dakikada orta sahada topu alan Mendes savunma arkasına sarkan Chalov'u gördü. Onun ara pasında Makarov kaleciyle karşı karşıya kaldı ve sol ayağıyla topu ağlara gönderdi fakat pozisyon VAR incelemesine alındı. Yapılan incelemede Chalov'un ofsaytta olduğu belirlendi ve gol iptal edildi. Oyun Gençlerbirliği lehine endirekt serbest vuruşla yeniden başladı.

61'inci dakikada ev sahibi ekip sağ köşeden korner kullandı. Ceza sahası ortasında iyi yükselen Traore'nin kafa denemesinde top auta çıktı.

70'inci dakikada Kayserispor savunma arkasına atılan uzun topla ani çıktı. Hızla ceza alanına yönelen Cardoso sol ayağıyla yerden vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

85'inci dakikada Gençlerbirliği sağ kanatta etkili olmaya çalıştı. Fıratcan'ın Samed'le yaptığı verkaç sonrası çizgiye inip içeri yöneldiği anda Ramazan'la temasında yerde kaldı. Hakem oyunu sürdürdü.

88'inci dakikada Kayserispor sağ taraftan hızlı çıktı. Mendes'in arka direğe gönderdiği ortaya Velho müdahale etti. Seken topu tamamlamak isteyen Cardoso'nun denemesi savunmaya çarparak kornere gitti.

Maçın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı. Natura Dünyası Gençlerbirliği evinde ağırladığı Zecorner Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.