Gençlerbirliği Yeni Formalarını Tanıttı

YENİDEN Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, 2025-2026 sezonunda giyeceği dört formayı sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile tanıttı. Kulüp, tanıtımı 'Ankara'nın tarihi, kalbi ve ruhu bu sezon tüm gücüyle sahada!' sloganıyla duyurdu.

Tanıtım videosunda, Gençlerbirliği futbolcuları yer aldı. Yeni sezon formaları arasında, kulübün geleneksel çubuklu kırmızı-kara forması da bulunuyor. Bunun dışında, şimşek desenli bir forma, Hitit Güneşi figürünü barındıran beyaz forma ve gelincik çiçeği desenli forma da dikkat çekti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ankara'nın tarihi, kalbi ve ruhu bu sezon tüm gücüyle sahada! Gelincik çiçeğinin zarafetinden ilham alıyor, şimşeğin hızıyla ilerliyor, Hitit Güneşi'nin köklü mirasıyla güçleniyor ve kırmızı-karanın ruhuyla hedeflerimize yükseliyoruz! Yeni formalarımızla Süper Lig'de şehrimizi gururlandırmaya geliyoruz!"

Yeni formaların, Gençlerbirliği taraftarlarının büyük ilgisini çekmesi bekleniyor.