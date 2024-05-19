Manisa\'da düzenlenen Gençlik Futbol Turnuvası\'nda şampiyonluk kupaları verildi

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Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik Futbol Turnuvası'nda kazanan takımlara şampiyonluk kupasını Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay verdi.

Şehzadeler Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında U-10 14 yaş grupları arasında düzenlenen Gençlik Futbol Turnuvası'nda 4 takım kıyasıya mücadele etti. Emin Kaçar Spor Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada Şehitler Spor Kulübü birinci, İl Gençlik Spor Kulübü ikinci, Yıldız Spor Kulübü üçüncü ve Karaköy Spor Kulübü dördüncülük kürsüsünde yer aldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Gençlik Futbol Turnuvası'nda centilmence mücadele eden genç futbolcuları başarılarından dolayı kutladı. 19 Mayıs 1919 gününün önemine dikkat çekerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi için ilk adımın atıldığı gün olduğunu belirten Başkan Durbay "Atatürk, bağımsızlığımızın ilk günü olan 19 Mayıs gününü gençlere emanet etti. Mustafa Kemal Atatürk, hem Başkomutan, hem Baş Öğretmen, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanıdır. Atatürk, 'benim iki büyük eserimden biri' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere emanet etti. Bizler, ilelebet bu emanete sahip çıkmaya ve var gücümüzle korumaya ant içtik. Bu güzel vatanı bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, saygı, minnet ve özlemle anıyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun"dedi.

Başkan Durbay, konuşmasının ardından turnuvanın kazanan kulüplerine kupalarını takdim ederek, başarılarından dolayı gençleri ve öğretmenlerini tebrik etti. - MANİSA