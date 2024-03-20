Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: Türkiye\'nin dört bir yanında gençlere ve spora yatırımlar devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, bakanlık olarak Türkiye'nin dört bir yanında gençlere ve spora olan yatırımların devam ettiğini söyledi.
Eminoğlu, Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğünce bir otelin toplantı salonunda düzenlenen iftar programında, farklı branşlardan sporcu ve antrenörlerle bir araya geldi.
Sporculara tavsiyelerde bulunan Eminoğlu, Artvin'de gençlik merkezlerinden yetişen sporcuları Avrupa ve dünya şampiyonlarında, hatta olimpiyatlarda görmek istediklerini belirtti.
Eminoğlu, gençlerin sadece sporda değil sanatta, kültürde, teknolojide ve bilimde de gelişmelerini arzu ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye'nin dört bir yanında gençlere ve spora yatırımlarımız devam ediyor. Gençlik merkezlerinde yetişen gençlerimiz tüm Türkiye'ye ve insanlığa hizmet etsin istiyoruz. Sizler buralarda yetişeceksiniz, kendinizi çok yönlü geliştireceksiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tüm imkanları gençlerimizin hizmetindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin ve sporun yüzyılı olması hedefini koyduğu için bizler bu hedefe ulaşmak adına Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."
Gençlerin Ramazan'ını kutlayan Eminoğlu, "Rabbim bizleri en güzel şekilde bayrama da ulaştırsın. Bu mübarek günlerde Filistin'i, Gazze'yi unutmuyoruz. Onlara dua ediyoruz. Onların kazanması için onların yanındayız." diye konuştu.
Programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, İl Gençlik ve Spor Müdür Vekili Hayati Güneri, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Orhan Özgüler, AK Parti Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe, sporcular, antrenörler ve gençlik liderleri katıldı.
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