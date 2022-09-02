Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "20222023 Eğitim Öğretim Dönemi için 415 bin 305 gencimiz GSB Yurtları'na başvuru yaptı"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yıl üniversiteye yerleşen ve ara sınıflar olmak üzere yurt başvurularının tamamlandığını belirterek, "2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi için 415 bin 305 gencimiz GSB Yurtları'na başvuru yaptı" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Cebeci Site Yurdu'nda 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'na ilişkin yurt başvurularının tamamlandığını hatırlatarak; öğrencilerin gelir durumu, başarı durumu ve sosyal durumları değerlendirip, en kısa sürede yurt yerleştirme sürecinin başlayacağını açıkladı.

Yurt ihtiyaçları ve rakamlarına ilişkin 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında üniversiteye yerleşen öğrencilerin bir bölümünün açık öğretimde, örgün öğretimdeki gençlerin bir bölümünün ise kendi şehirlerinde okuduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, "Bildiğiniz gibi bu yıl 1 milyon 5 bin 490 gencimiz üniversitelerine yerleşti. Üniversiteye yerleşen gençlerin 154 bin 859'u açık öğretimde, 850 bin 631'i ise örgün öğretimde eğitimlerini sürdürecekler. Örgün eğitimde üniversite hayatlarını sürdürecek öğrencilerin ise 502 bin 295'i bulundukları şehirden başka bir şehirde üniversiteye yerleşti. Bu sayıya bir kez daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü bu sayı önemli. 502 bin 295 sayısı, bu yıl üniversite okumak için başka şehirlere giden yeni öğrencileri ifade ediyor" cümlelerine yer verdi.

Geçen hafta yurt başvurularının açılması ile üniversiteye ilk defa başlayacak 316 bin 460 öğrencinin yurt için başvurusunun tamamlandığını belirten Bakan Kasapoğlu, "2022- 2023 Eğitim Öğretim Dönemi için birinci sınıf ve ara sınıflar olmak üzere, toplamda 415 bin 305 gencimiz GSB Yurtları'na başvuru yapmış bulunuyor. Başvuran öğrencilerimizin ise 169 bin 899'u erkek, 245 bin 406'i kız öğrencilerden oluşuyor. Bu sayılar, yurtlarımızın hem gençler hem de aileleri açısından büyük bir güven kazandığını gösteriyor. Bunun bizim için, ülkemiz için çok kıymetli bir gösterge olduğunu vurgulamak istiyorum. İşte hem örgün öğretimde hem de şehir dışında okuyan gençlerimiz, yurt başvurularının öznesi durumunda" diye konuştu.

"Üniversite harçları zaten yok, tarihe gömen biziz"

Türkiye'de yurt ihtiyacı olan her genç bizim özel ilgi alanı olduğunu aktaran Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, dünyanın en yüksek kapasiteli ve en yaygın öğrenci yurdu altyapısına sahip ülkesidir. Sadece öğrenci yurdu anlamında değil, burs ve öğrenim kredisinde de sunduğumuz imkanları gençlerine sağlayabilen başka bir ülke bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl 503 bin 461 öğrencimize tamamen karşılıksız burs, 879 bin 862 öğrencimize öğrenim kredisi desteği verdik. Bu bir senelik zaman zarfında, toplamda 10 milyar liradan fazla desteği, burs ve kredi ödemeleri olarak gençlerimize sağladık. Öğrenim kredileri geri ödemelerinde ÜFE farkını da ortadan kaldırıyoruz. Üniversite harçları zaten yok, tarihe gömen biziz. Burada liderlik vizyonu var, Cumhurbaşkanımızın genç odaklı ve gençlere özel ilgili politika anlayışı var, bizler de bunu bir süreç olarak yönetiyoruz. Durmadan, beklemeden çalışarak, üreterek taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz."

Yurt ücretlerinin hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini ve genç odaklı fiyat çalışmaları tamamlayıp kısa süre içerisinde açıklanacağını aktaran Kasapoğlu, basın açıklamasının ardından basın mensupları ile yurt içinde bulunan "3x3" basketbol sahasında basketbol oynadı. - ANKARA