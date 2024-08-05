Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği kamplara Elazığ'dan 224 genç katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği kamplara Elazığ'dan 224 genç katıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın düzenlediği kamplara Elazığ\'dan 224 genç katıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği kamplara Elazığ'dan 168 kız, 210 erkek olmak üzere toplam 224 genç katıldı. Kamplar gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerini ve eğlenerek öğrenmelerini amaçlamaktadır.

05.08.2024 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl gençlere yönelik düzenlediği kamplara Elazığ'dan 168 kız, 210 erkek olmak üzere toplam 224 genç katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman kamp sorumluları eşliğinde hayata geçirdiği kamplarla, gençlerin serbest zamanlarını değerlendirebilmelerini ve hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini amaçlıyor. Düzenlenen kamplar, 4 farklı gruptan oluşuyor. Kamplarda, kişisel gelişim, aile içi iletişim, ahlaki ve insani değerler olmak üzere birçok konu hakkında eğitim seminerleri de düzenleniyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren açıklamalarda bulunarak, " Bakanlığımızın her yıl düzenlediği tematik kamplara 224 Elazığlı gencimizi gönderdik. Gençlerimiz Manisa Şehzadeler, Kastamonu Yolkonak, Mersin 23 Nisan, Mersin Fatih Sultan Mehmet, Mersin Mehmet Akif Ersoy, Kırşehir Ahi Evran, Antalya Alaaddin Keykubat, Kocaeli Kefken, İstanbul Marmaracık, Manisa Kula, Afyon Sultandağı ve Osmaniye Aslantaş illerine gitme fırsatı buldu. Bakanlığımızın gençlerimize sunduğu 4 farklı temadaki kamplar, Mavi Temalı Kamplar, Yeşil Temalı Kamplar, Çadır Kampları ve Tematik Gençlik Kamplarından oluşuyor. Gençlerimize bol eğlenceli kamplar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Spor, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği kamplara Elazığ'dan 224 genç katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 02:45:15. #1.11#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği kamplara Elazığ'dan 224 genç katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement