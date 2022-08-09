Didim'de Kuran Kursu öğrencileri doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Didim'de Kuran Kursu öğrencileri doyasıya eğlendi

09.08.2022 09:50
Didim'de Kuran Kursu öğrencileri doyasıya eğlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi çerçevesinde eğitimler aralıksız devam ederken Didim'de Yaz Kuran Kursu öğrencileri portatif yüzme havuzunda doyasıya yüzüp eğlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi çerçevesinde eğitimler aralıksız devam ederken Didim'de Yaz Kuran Kursu öğrencileri portatif yüzme havuzunda doyasıya yüzüp eğlendi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın'da da aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Bakanlığın 10 bin kişiye yüzme öğretme hedefini aşan Aydın'da, proje çerçevesinde de Efeler ve Didim ilçelerindeki portatif yüzme havuzları ile Nazilli yarı olimpik yüzme havuzunda da yüzme eğitimleri devam ediyor.

Yüzme eğitimlerinin yanı sıra çok sayıda çocuk da yüzme havuzlarına gelerek hem yüzme öğreniyor hem eğleniyor. Bu çerçevede Didim'de Yaz Kuran Kursu öğrencileri de portatif yüzme havuzunda doyasıya yüzüp eğlendi. En sıcak illerden olan Aydın'da havuzda serinleyen çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuran-ı Kerim, Didim, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Didim'de Kuran Kursu öğrencileri doyasıya eğlendi - Son Dakika

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