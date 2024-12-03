Gençlik ve Spor Bakanlığı, Üniversite Öğrenci Kulüpleri için 120 Milyon TL Bütçe Ayırdı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Üniversite Öğrenci Kulüpleri için 120 Milyon TL Bütçe Ayırdı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Üniversite Öğrenci Kulüpleri için 120 Milyon TL Bütçe Ayırdı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 yıllarında doğa sporları, bilimsel ve sosyal çalışmalar yapmak isteyen üniversite öğrencilerine destek vermek amacıyla toplamda 120 milyon TL'lik bütçe ayırdıklarını açıkladı.

03.12.2024 15:27  Güncelleme: 16:15
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GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Üniversitelerde, doğa sporlarıyla ilgilenmek, bilimsel ve sosyal çalışma yapmak isteyen öğrenciler ve topluluklar için 2024 ve 2025 yılında yaklaşık 120 milyon TL'lik bir bütçe ayırdık" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Üniversite Öğrenci Kulüplerine Destek Programı (ÜNİDES) temsilcileri ve öğrencilerle bakanlıkta düzenlen programda bir araya geldi. Bakan Bak, üniversite öğrencilerinin eğitim çalışmalarının yanında sosyal faaliyetler içerisinde de olmaları noktasında çok ciddi destek verilmesi gerektiğini ifade ederek, "ÜNİDES projesi de üniversitelerdeki toplulukların yapmak istedikleri, hayallerini kurdukları pek çok şeyi gerçekleştirmeleri için onlara bir yol çizmek, bir destek vermek amacıyla ortaya çıktı. Ankara'da ilk lansmanı yaptık. Orada ziyaret ettiğimiz 6-7 tane topluluk vardı. Güzel işler yapıyordu. Üniversitelerde eğitim yapıyoruz fakat biz neticede bu toplumun içerisindeki görevler alacağız. Genç bir arkadaş olarak en önemli konulardan bir tanesi de sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak rol almak. Ben kendi açımdan söylersem spor grupları içerisinde aktif görevler aldım. Sporcu olarak, antrenör olarak, yönetici olarak, hakem olarak, o camianın içerisinde federasyon yöneticisi olarak, federasyon başkanı olarak pek çok aktivite içerisinde yer aldık" diye konuştu.

'GRUPLARIN AKTİVİTELERİNE DESTEK VERMEK İSTİYORUZ'

Üniversitelerde, doğa sporlarıyla ilgilenmek isteyenler, bilimsel çalışma yapmak isteyenler, sosyal çalışma yapmak isteyen öğrenciler olduğuna vurgu yapan Bakan Bak, "Bu gruplar hakikaten bir kaynaşma noktası, bir etkileşim noktası. Arkadaşlıkların geliştiği, ortak hedeflerin, toplumsal sorunların konuşulduğu bir ortam. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu grupların aktivitelerine destek vermek istiyoruz. Bu noktada 2024 ve 2025 yılında yaklaşık 120 milyon TL'lik bir bütçe ayırdık. Tabi genel projelere göre de bunları arttırabiliriz. Bunlar çok önemli konular. Üniversitelerimizde biz bu düşünce kuruluşlarını, bu düşünce yapılarını, yapmak istediklerimizi aktaracağımız bir ortam oluşturmamız lazım. Genç ofislerimize gelin, genç ofislerimizde iletişim halinde olun. Bizim bakanlığımızın projelerini yaptığı etkinlikleri takip edin. Kendi projelerinizle bizim projelerimizi, bizim yapmak istediklerimizi eşleştirelim. Bu enerjiyi, bu sinerjiyi yakalayalım" dedi.

'HEPİMİZ BİR ENGELLİ ADAYIYIZ'

Herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkat çeken Bakan Bak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti iktidarları engellilerle ilgili devrim tedirginliğinde işler yaptılar. Bunun sonucunda daha önce evlerinde bir köşede tutulan engelli, ağır otizmli veya diğer hastalıkları olan gençler, insanlar artık dışarda yaptıkları aktiviteleri görüyoruz. Sporcularımız, Paris olimpiyatlarında 28 tane madalya alıyorlar. Bunlar tabi sağlanan federasyonlar vasıtasıyla sağlanan imkanlarla, her alanda onlara ulaşabileceği spor tesisleriyle, onlara sağlanan yüzme havuzlarıyla, ailelerin bir nebze nefes aldığı bir ortamla oluyor. AK Parti hükümetleri döneminde konulan vizyon, engellilerle ilgili yapılan projeler, yapılan yatırımlar, bunların hepsi toplum içerisinde. Hepimiz biz engelli adayız. Biliyorsunuz bir okçumuz var, olimpiyat şampiyonu. Onun hikayesi, trafik kazası geçiriyor ve trafik kazası geçirince daha önce sporcu olan bu arkadaş, spora okçulukla devam ediyor ve olimpiyat şampiyonu. Bunun gibi yüzücü çocuklarımız var, atletlerimiz var. Bunların hepsi yaşama tutunma, yaşama azmi, yaşamı yakalamayla ilgili konular. Dolayısıyla bu vesileyle de Dünya Engeller Günü'nü de tebrik ediyoruz. Biz kendi açımızdan, spor tesisleri açısından, onları sağladığımız kaynaklar açısından gerçekten üzerinize düşürüyoruz. Bu noktada bize destek veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Ama gençlerin araştırması, gençlerin çalışması, gençlerin projeler yapması bizler için çok önemli."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı, Üniversite Öğrenci Kulüpleri için 120 Milyon TL Bütçe Ayırdı - Son Dakika

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