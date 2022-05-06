Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Sendelesek de ayağa kalkmasını bildik" - Son Dakika
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Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Sendelesek de ayağa kalkmasını bildik"

06.05.2022 12:52

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un Teknik Direktörü Hakan Keleş, zor günler geçirmelerine rağmen ayağa kalktıklarını ancak bunun kolay olmadığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un Teknik Direktörü Hakan Keleş, zor günler geçirmelerine rağmen ayağa kalktıklarını ancak bunun kolay olmadığını söyledi.

Keleş, Giresunspor Tesislerindeki antrenman öncesinde gazetecilere, zor bir lig geçirdiklerini, oyuncularının bu zorlukların üstesinden geldiğini belirtti.

Ligde kalmayı garantilemelerinin ardından kalan maçlara odaklandıklarını vurgulayan Keleş, "Bu üç maçı da en iyi şekilde geçmek istiyoruz. Alabildiğimiz kadar puan almak, ligi daha üst sıralarda tamamlamak istiyoruz. Önümüzde Altay maçı var, şu anda buna hazırlanıyoruz." dedi.

Keleş, kulüp olarak geçen sezon ve bu sezon belirli planlar içerisinde hareket ettiklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Adım adım gittik, önümüzde çok engeller vardı ama bunları aştık. Geçen sezon da bu sezon da kurduğumuz inanılmaz bir ortam vardı. Arkadaşlık ve takım birlikteliğine çok önem verdik. Oyuncuların burada rahat etmesi, kendilerini iyi hissetmeleri, puan alamadığımız, mağlup olduğumuz maçlar da bile bunu devam ettirdik."

Hiç bir zaman moral ve motivasyonu düşürmediklerini dile getiren Keleş, "Sendelesek de ayağa kalkmasını bildik ama bu kolay bir şey değil. Bunun arkasında bir sürü emeği geçenler var, başkanımızdan yönetim kuruluna, taraftarımızın, çalışanlarımızın bunda emeği var. Bu bir birliktelik ve güzel bir ortamda bunu sağlamış olduk." diye konuştu.

Keleş, gelecek sezon için de sözleşmesinin olduğunu anımsatarak, "Şu an zaten herhangi olumsuz durum yok. Başkanımızla uyumlu bir şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Trabzonspor'un şampiyonluğunu tebrik eden Keleş, "Avrupa kupalarında da onlara başarılar diliyorum. Zaten biz Karadeniz'de kardeş takımız, komşuyuz. Bize de bu sezon oyuncu verdiler, destek verdiler, onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah Avrupa kupalarında da ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler." dedi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Sendelesek de ayağa kalkmasını bildik
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Sendelesek de ayağa kalkmasını bildik
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Sendelesek de ayağa kalkmasını bildik
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Sendelesek de ayağa kalkmasını bildik

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: 'Sendelesek de ayağa kalkmasını bildik' - Son Dakika


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