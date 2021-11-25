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Giresunsporlu Aziz Eraltay, ligde üst sıralara çıkmak istediklerini söyledi Açıklaması - Son Dakika

Giresunsporlu Aziz Eraltay, ligde üst sıralara çıkmak istediklerini söyledi Açıklaması

25.11.2021 11:01
Giresunsporlu Aziz Eraltay, ligde üst sıralara çıkmak istediklerini söyledi Açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un tecrübeli oyuncusu Aziz Eraltay, en önemli hedeflerinin alt sıralardan uzaklaşmak olduğunu belirtti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un tecrübeli oyuncusu Aziz Eraltay, en önemli hedeflerinin alt sıralardan uzaklaşmak olduğunu belirtti.

Ligde bu sezon 13 maçın 11'inde forma giyen sol bek Aziz Eraltay, AA muhabirine, sezona iyi başlayamadıklarını ancak son dönemde toparlandıklarını söyledi.

Takım olarak maçlarda iyi oynamalarına rağmen gol bulmakta zorlandıklarını dile getiren Eraltay, "Kırılma anları, maçlarda gol pozisyonlarıydı. Tabii ki kendimize güvendik, çok iyi çalıştık, hocalarımız da bize güvendi. Son 5-6 maçtır çok iyi bir performans gösteriyoruz, puanlar da yavaş yavaş gelmeye başladı." dedi.

Eraltay, her maçı ayrı değerlendirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ligin ilk yarısı ne kadar puan toplayabilirsek bizim için önemli, alt sıralardan uzaklaşmak istiyoruz, en önemlisi de bu. Sezon başında 'Giresunspor küme düşer.' söylemlerini biz dinlemedik, grup olarak tecrübeli oyuncularımız var, oyuncu grubumuz çok iyi, burada aile gibiyiz. Dışarıdaki konuşmaları çok dinlemiyoruz. Biz ne yapacağımızı sahada gösteriyoruz. Performansımız her hafta artıyor, inşallah bu devam edecek."

Giresunspor'un 44 yılın ardından Süper Lig'de mücadele ettiğini anımsatan Eraltay, "Takım olarak en iyi şekilde mücadele ediyoruz ve inşallah Giresunspor bu ligde kalacak." ifadesini kullandı.

Aziz Eraltay, önlerinde zorlu bir Beşiktaş maçı olduğunun altını çizerek, "Beşiktaş bildiğiniz gibi büyük bir camia, büyük bir takım ama biz kendi oyunumuza bakacağız. Kendimize güveniyoruz. Oraya gidip en iyi mücadeleyi vereceğiz ve inşallah oradan puan çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Giresunsporlu Aziz Eraltay, ligde üst sıralara çıkmak istediklerini söyledi Açıklaması
Giresunsporlu Aziz Eraltay, ligde üst sıralara çıkmak istediklerini söyledi Açıklaması
Giresunsporlu Aziz Eraltay, ligde üst sıralara çıkmak istediklerini söyledi Açıklaması
Giresunsporlu Aziz Eraltay, ligde üst sıralara çıkmak istediklerini söyledi Açıklaması

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Beşiktaş, Aziz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunsporlu Aziz Eraltay, ligde üst sıralara çıkmak istediklerini söyledi Açıklaması - Son Dakika Spor


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