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Goalball Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

Goalball Kadın Milli Takımı, Avrupa Goalball Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-4 mağlup ederek tarihinde 3'üncü kez Avrupa Şampiyonu olurken, kazandıkları kupayı da Gazzeli çocuklara armağan ettiler.

Goalball Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
16.12.2023 - 23:35,  Güncelleme: 00:12
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Goalball Kadın Milli Takımı, Avrupa Goalball Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-4 mağlup ederek tarihinde 3'üncü kez Avrupa Şampiyonu olurken, kazandıkları kupayı da Gazzeli çocuklara armağan ettiler.

Karabağ'ın Podgorica kentinde düzenlenen Avrupa Goalball Şampiyonası'nın finalinde Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı, İsrail'i 8-4 mağlup ederek tarihinde 3'üncü kez Avrupa Şampiyonu oldu. 9 Aralık'ta başlayan ve erkeklerde 10, kadınlarda 9 olmak üzere Avrupa'nın en iyi 19 takımının mücadele ettiği şampiyonada C Grubu'nda yer alan Goalball Kadın Milli Takımı, ilk maçında Almanya'yı 10-0, 2'nci maçında Büyük Britanya'yı 5-3, 3'üncü maçında da Ukrayna'yı 10-0 yenerek çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu. Çeyrek finalde Fransa'yı da 11-1 mağlup eden Kadın Milli Takımı, yarı finale yükseldi. Yarı finalde Yunanistan'a da şans tanımayan Ay-Yıldızlı ekip, rakibini 9-2 mağlup etmeyi başararak adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, finalde ise İsrail'i 8-4'lük skorla mağlup ederek tarihindeki 3'üncü Avrupa Şampiyonluğunu elde etti.

Takım sporlarında Türkiye'nin en başarılı takımı olma unvanına sahip olan Goalball Kadın Milli Takımı, 2015'te Litvanya'da, 2019'da da Almanya'da Avrupa Şampiyonluğu sevinci yaşamıştı. Ay-yıldızlılar ayrıca, 2016 Rio ve 2020 Tokyo olmak üzere üst üste iki kez Paralimpik Şampiyonu, 2019'da da Dünya Şampiyonu olmuştu. 2019'daki Dünya Şampiyonluğuyla aynı zamanda 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkını kazanmıştı.

"FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR VE SİVİLLER İÇİN OYNADIK"

Final maçı sonrasında büyük sevinç yaşayan Goalball Kadın Milli Takımı, açıklamalarda bulundu. Galibiyeti Filistinli çocuklara armağan ettiklerini belirten Ay-yıldızlılar, "Gazze'de İsrail tarafından katledilen Filistinli çocuklar ve siviller için oynadık. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Ayrıca bu trajediye tüm dünyanın dikkatini çekmek için büyük bir çaba sarf eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da armağan ediyoruz şampiyonluğumuzu. Dönüşte bizi kabul etmeleri halinde Kupayı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kendilerinin huzuruna çıkarmak ve takdim etmek istiyoruz" diye konuştular.

ERKEK MİLLİ TAKIMI AVRUPA 3'ÜNCÜSÜ OLDU

Şampiyonada Goalball Erkek Milli Takımı ise B Grubu'nda mücadele etti. Grup maçlarında; Finlandiya'yı 5-1, Karadağ'ı 13-3, İsrail'i 5-4 mağlup edip Ukrayna'ya 4-1 mağlup olan Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde de Büyük Britanya'yı 13-3 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı final karşılaşmasında Litvanya'nın karşısına çıkan Ay-Yıldızlı ekip, rakibine 11-1 mağlup olarak altın madalya için mücadele etme şansını kaybetti. Üçüncülük-dördüncülük maçında ise bir kez daha İsrail ile karşı karşıya gelen Ay-yıldızlılar, rakibini 5-2 mağlup ederek Avrupa 3'üncüsü oldu. Goalball Erkek Milli Takımı da üçüncülük kupalarını Gazzeli çocuklara armağan ettiler.

Öte yandan şampiyonanın erkekler finalinde Litvanya'yı 8-3 mağlup eden Ukrayna ise Avrupa Şampiyonu oldu.

MURAT AKSU: BAŞARILARINI PARİS 2024'TE DE SÜRDÜRECEKLERİNE İNANCIM TAM

Şampiyona sonrasında tebrik mesajı yayımlayan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı (TMPK) Dr. Av. Murat Aksu, Goalball Kadın Milli Takımı'nı Avrupa Şampiyonluğundan dolayı tebrik ederek şu yorumlarda bulundu:

"Kızlarımızın bu başarısı fırsat verildiği zaman Türk insanının neler yapabileceğinin en büyük göstergesidir. Biz engelli sporlarında daha yolun başındayız. 21 yıllık bir mazimiz var. Ancak azmimiz, yeteneğimiz, irademiz, çalışkanlığımız ve kazanma arzumuzla bizden çok ileri ülkelerle rekabet edebilecek ve onları alt edebilecek seviyeye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Goalball Kadın Milli Takımımız dünya ile rekabetimizde artık sembol olmuş bir takımdır. Bizim gurur kaynağımızdır. Bu kadar kısa bir zaman diliminde dünyanın en tepesine çıkmak çok kolay bir iş değildir. Başarılarını Paris 2024'te de sürdüreceklerine olan inancım tamdır. Ayrıca aynı organizasyonda Avrupa 3'üncüsü olan Erkek Milli Takımımızı da kutluyorum. Kızlarımızın bu büyük yolculuğuna onların da katılıyor olması bizi ayrıca mutlu etmektedir."

Kaynak: DHA
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