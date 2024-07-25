Gol olup yağdı! RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gol olup yağdı! RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti

Gol olup yağdı! RAMS Başakşehir, La Fiorita\'yı 6-1 mağlup etti

RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk ettiği San Marino temsilcisi La Fiorita'yı 6-1 yendi. İstanbul ekibi, bu skorla tur kapısını sonuna kadar açtı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak.

25.07.2024 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı 6-1 kazanan RAMS Başakşehir, bu galibiyetle tur kapısını sonuna kadar açtı.

İLK YARIDAN MAÇI KOPARDI

Mutlak favori olduğu karşılaşmaya hızlı başlayan RAMS Başakşehir, 5. dakikada Berkay Özcan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından rüzgarı arkasına alan İstanbul ekibi, 13. dakikada Davidson, 29. dakikada Joao Figueiredo ve 43. dakikada Olivier Kemen'in golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

Gol olup yağdı! RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti

İKİNCİ YARIDA DA GOLLER YAĞMUR GİBİ

Turuncu-lacivertliler, ikinci yarının başında bir gol daha buldu. Joao Figueiredo, bir kez daha sahneye çıktı ve kendisinin 2., takımının ise 5. golünü kaydetti. 71. dakikada bir gol de Krzysztof Piatek'ten geldi. Konuk takım La Fiorita ise 58. dakikada maçtaki tek golünü Nicola Greco ile buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca RAMS Başakşehir, sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Gol olup yağdı! RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TRİBÜNDEYDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita'nın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve İstanbul ekibinin 5-0 kazandığı karşılaşmayı tribünden takip etti. Erdoğan'a RAMS Başakşehir Futbol Kulübü'nün Başkanı Göksel Gümüşdağ eşlik etti.

Gol olup yağdı! RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti

RÖVANŞ 1 AĞUSTOS'TA

La Fiorita ile RAMS Başakşehir arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşması 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak. RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı elemesi halinde Iberia Tbilisi-Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, San Marino, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gol olup yağdı! RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emrullah Güllü: uç kulübümüzüde tebrik ediyorum Galatasaray li olarak 10 2 Yanıtla
  • Bilal Aslan: Tüm kulüplerimizi tebrik ederim, umarım bu sene avrupada güzel işler yapar takımlarımız. 8 0 Yanıtla
  • ferhat eser: Başakşehir feneride galatasarayıda geçecek bakın yazın bunu kenara benden demesi 0 2 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler: aferin koçlar 1 0 Yanıtla

21:35 AK Partili Hamza Dağ’dan Özgür Özel’e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti AK Partili Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti
19:56 Sahte başkan yardımcısına inandı Minik Serçe’yi çocuklar üzerinden yüzbinlerce lira dolandırdılar Sahte başkan yardımcısına inandı! Minik Serçe'yi çocuklar üzerinden yüzbinlerce lira dolandırdılar
19:53 Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin görüşmeleri öncesi TBMM’ye ziyaretçi yasağı Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin görüşmeleri öncesi TBMM'ye ziyaretçi yasağı
19:37 Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş
18:45 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken “Suriye“ detayı 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken "Suriye" detayı
21:05 Yok artık, daha neler Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara’nın üstsüz fotoğrafını paylaştı Yok artık, daha neler! Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara'nın üstsüz fotoğrafını paylaştı
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 23:13:02. #1.12#
SON DAKİKA: Gol olup yağdı! RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement