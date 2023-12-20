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Türkiye, Kadın Golbolda Dünyanın En İyisi

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Türkiye'nin kadın golbolunda dünyanın en iyisi olduğunu söyledi.

Türkiye, Kadın Golbolda Dünyanın En İyisi
20.12.2023 - 11:38,
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Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Türkiye'nin kadın golbolunda dünyanın en iyisi olduğunu söyledi.

Ayhan Yıldırım, AA Spor Sohbetleri'nde Avrupa şampiyonu olan kadınlar ile bronz madalya kazanan erkek milli golbol takımlarının başarısı ve gelecek hedefleriyle ilgili soruları yanıtladı.

Yıldırım, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Golbol Takımı'nın üçüncü kez şampiyon olarak tarihi bir başarı elde ettiğini belirtti.

Kadınlarda 2015 ve 2019'dan sonra üçüncü kez Avrupa şampiyonu olduklarını hatırlatan Yıldırım, "Bu bizler için çok büyük bir başarı ve gurur. Kızlarımız 2022'de de dünya şampiyonu olmuştu. Bu da bir ilkti. O açıdan kıymetli. Kadınlar golbolda şu an dünyanın en iyisiyiz. A Milli Kadın Golbol Takımı'mız 2018 ve 2022'de Paralimpik Oyunlar şampiyonu olmuştu. Bu başarıyı tekrar etmek istiyoruz. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nı kazanarak 3. kez şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

"Özellikle İsrail'i yenmek bizim için çok anlamlı oldu"

Ayhan Yıldırım, Karadağ'daki şampiyonada Golbol Erkek Milli Takımı'nın da üçüncü olduğunu anımsatarak, "Onlar da üçüncülük maçında İsrail'i yenerek bronz madalya kazandı. Onları da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda en büyük motivasyonlarının İsrail'i yenmek olduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşananlardan dolayı bizim yüreğimiz yanıyor. Çocuklar, kadınlar katlediliyor. Neredeyse soykırım diyebileceğimiz bir vahşetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla İsrail'i hem gruplarda hem de üçüncülük maçında yenmek bize bir nebze de olsa teselli oldu. İsrail'in yıllardan beri yaptığı bir toprak hırsızlığı var. Bizim ülke olarak, Türk milleti olarak bunu kabul etmemiz mümkün değil. Orada yaşananlardan dolayı İsrail maçlarına bu motivasyonla çıktık. Mikrofon uzatıldığında bunları dile getirmiş olduk. Uluslararası kanallarda canlı verildiği için bazı tepkiler de gördük. Ama tabii bu tepkilerin bizler için herhangi kıymeti harbiyesi yoktur."

"Bizler için önemli olan engelli bireylerin spor yapması"

Ayhan Yıldırım, engelli branşların normal federasyonlara bağlanması ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın alacağı tüm kararları uygulayacaklarını söyledi.

Normal sporculara sağlanan imkanların engelli bireylere sunulmasının tek istekleri olduğunu anlatan Yıldırım, "Bizde golbol sadece görme engellilerin yapmış olduğu bir branş. Farklı bir ülkede farklı bir yerde ana federasyonu bulunmamaktadır. Ancak tabii dünyaya da entegre olmak gerekir. Dünyada nasıl yapılıyorsa bizim farklı davranmamız söz konusu değildir. Bizler için önemli olan engelli bireylerin spor yapması. Nerede olduğunun önemi yok. Yeter ki iyi şartlarda insanlarımıza spor yaptırılsın." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız bu işin takipçisi" diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bu konuyu sayın Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya sordum. Hemen ilgili federasyon başkanlarını aradı ve şunu söyledi: 'Arkadaşlar engelli branşlarını asla dışarda tutmayacaksınız, normal sporculara ne yapıyorsanız engelli sporculara daha fazlasını vereceksiniz, en iyi malzemeyi verecek, en iyi kampları yaptıracaksınız. Bütün uluslararası organizasyonlara göndereceksiniz. Bizler bakanlık olarak bunun takipçisi olacağız.' Ben bunun üzerine çok rahatladım. Bu hususta engellilere verdiği destekten dolayı başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlık yetkilileri ile ilgili kurumlara teşekkür ediyorum."

"Golbolu 81 ilde yaygınlaştırmak istiyoruz"

Ayhan Yıldırım, daha fazla engelliye ulaşmak ve spor yaptırmak istediklerini belirtti.

Başarı için altyapının da önemli olduğuna vurgu yapan Yıldırım, "Golbolu 81 ilde yaygınlaştırmak istiyoruz. Golbolda gözler kapatılıyor, şartlar eşitleniyor. Bu oyun çok keyifli. Bir o kadar da zor ve emek isteyen bir oyun. Bu yönde bir çalışma yapıyoruz. Altyapıyı da güçlendiriyoruz. 2024 için yıldız takımlarını kurmayı planlıyoruz. Hedefimiz büyük takımlar için alttan sporcu yetiştirmek. Daha fazla engelliye ulaşmak ve spor yaptırmak istiyoruz. 2024 Paris Paralimpik Oyunları için çalışmalarımız sürüyor. İnşallah kadınlarda üçüncü kez şampiyon olmak istiyoruz. Bu tarihe geçecek çok önemli ayrı bir başarı olacaktır. Şu ana kadar böyle bir başarı elde edilemedi. İnşallah bunu biz başaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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