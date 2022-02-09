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Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı - Son Dakika

Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı

09.02.2022 17:12

Bir Hollanda dizisinde Türkçe doğum günü kutlanırken "Arda Turan İstanbul" ifadeleri kullanılması sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusunun adının geçtiği kısım kısa süre içinde viral olurken binlerce beğeni topladı.

Bu sezon kötü günler geçiren Galatasaray'da deneyimli futbolcu Arda Turan'ın bir Hollanda dizisinde adının geçmesi sosyal medyada büyük ses getirdi.

DOĞUM GÜNÜ ŞARKISINDA "ARDA TURAN" SÖZLERİ

Twitter'da "youngchvmp" isimli hesaptan Hollanda dizisinde Türkçe doğum günü kutlanırken, "Arda Turan, İstanbul" ifadeleri kullanılarak şarkı söylendiği bir video paylaşıldı. Kısa süre içinde viral olan ve beğenitoplayan videoyu çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaştı.

Kimse gözlerine inanamadı! Yabancı dizide Arda Turan rüzgarı
Kimse gözlerine inanamadı! Yabancı dizide Arda Turan rüzgarı
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Galatasaray, Arda Turan, Hollanda, Doğum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı - Son Dakika
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