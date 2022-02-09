Bu sezon kötü günler geçiren Galatasaray'da deneyimli futbolcu Arda Turan'ın bir Hollanda dizisinde adının geçmesi sosyal medyada büyük ses getirdi.
Twitter'da "youngchvmp" isimli hesaptan Hollanda dizisinde Türkçe doğum günü kutlanırken, "Arda Turan, İstanbul" ifadeleri kullanılarak şarkı söylendiği bir video paylaşıldı. Kısa süre içinde viral olan ve beğenitoplayan videoyu çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaştı.
Son Dakika › Spor › Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı - Son Dakika Spor