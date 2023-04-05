Gözlerin çevrildiği görüşmenin ardından dikkat çeken iddia! Jorge Jesus, ayrılık kararını Ali Koç'a söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Gözlerin çevrildiği görüşmenin ardından dikkat çeken iddia! Jorge Jesus, ayrılık kararını Ali Koç'a söyledi

05.04.2023 09:50

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus arasında yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı. Saatler süren toplantıda Portekizli çalıştırıcının, Koç'a "Seneye yokum." dediği ileri sürüldü.

Kadıköy'de öne geçtiği maçta 10 kişi Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Ali Koç ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. İkili arasında yapılan toplantıda Portekizli hocanın gelecek sezon için son kararını verdiği iddia edildi.

"SENEYE YOKUM"

Aygün Özipek'in haberine göre, ikili arasında saatler süren toplantının ardından Jorge Jesus, Ali Koç'a "Seneye yokum" dedi. Sezon sonuna kadar görevinin başında kalacak hocanın yeni sezonda sarı-lacivertlilerle bağları koparmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

TALİPLERİ VAR

Adı Brezilya Milli Takımı ile anılan Jorge Jesus'a son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı talip olmuştu. Portekizli hocanın son kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor.

Kritik zirve sonrası bomba iddia! Jorge Jesus, takımdan ayrılacağını Ali Koç'a söyledi
Kritik zirve sonrası bomba iddia! Jorge Jesus, takımdan ayrılacağını Ali Koç'a söyledi
YORUMLAR
500

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gözlerin çevrildiği görüşmenin ardından dikkat çeken iddia! Jorge Jesus, ayrılık kararını Ali Koç'a söyledi - Son Dakika


Son Dakika
10:03 Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ, siyasete girme süreci hakkında konuştu
09:54 Eski HDP Milletvekili İdris Baluken hakkında tahliye kararı
09:50 Son Dakika! İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya saldırdı, dünya ayakta! Türkiye'den de tepki geldi: Derhal durdurulmalı
09:44 Gözlerin çevrildiği görüşmenin ardından dikkat çeken iddia! Jorge Jesus, ayrılık kararını Ali Koç'a söyledi
09:45 Galatasaraylılar, Başakşehir maçında büyük bir sürprizle karşılaşacak! Yeni besteyi ilk defa dinleyecekler
09:39 Başakşehir maçına gidecek Galatasaray taraftarını büyük sürpriz bekliyor! Yeni şarkıyı ilk kez duyacaklar
09:35 Gelsin Hayat Bildiği Gibi'den final kararı! Haziran ayında sona erecek
09:33 6 Şubat depremlerinde can kaybı 50 bin 399'a çıktı
09:27 Eski HDP Milletvekili İdris Baluken tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi
09:21 Samsun'da araç gölete uçtu! Emekli imam ve eşinin cansız bedeni göletin dibinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2023 10:12:20. #1.12#
SON DAKİKA: Gözlerin çevrildiği görüşmenin ardından dikkat çeken iddia! Jorge Jesus, ayrılık kararını Ali Koç'a söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement