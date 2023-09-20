Gözlerin çevrildiği toplantı bitti! Kuntz, tüm yöneticilerle vedalaşıp Riva'dan ayrıldı

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen sona eriyor. TFF, birlikte yürümeyi düşünmediği Alman hoca ile toplantı yaptı. Riva'daki görüşmenin ardından Alman hoca, yöneticilerle vedalaştı.

MONTELLA İLE ANLAŞILDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Stefan Kuntz sonrası Abdullah Avcı ve Vincenzo Montella koltuğun en güçlü adayları. İtalyan basını, Montella ile TFF'nin 3 yıllık anlaştığını yazarken Avcı ile ise prensip anlaşmasına varıldığı biliniyor.

KUNTZ'UN KARNESİ

19 Eylül 2021'de göreve başlayan Stefan Kuntz, A Milli Takım'ın başında 20 maça çıktı. Türkiye bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Alman hoca, ay-yıldızlı ekiple 1.95'lik puan ortalaması tutturdu.

Kuntz, Riva'dan böyle ayrıldı: