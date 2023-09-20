Gözlerin çevrildiği toplantı bitti! Kuntz, tüm yöneticilerle vedalaşıp Riva'dan ayrıldı - Son Dakika

Gözlerin çevrildiği toplantı bitti! Kuntz, tüm yöneticilerle vedalaşıp Riva'dan ayrıldı

Son Güncelleme: 20.09.2023 14:09

A Milli Takım ile yolları ayırması beklenen Stefan Kuntz, TFF ile görüşme gerçekleştirdi. Alman hoca, toplantının sona ermesinin ardından yöneticilerle vedalaşarak Riva'dan ayrıldı.

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen sona eriyor. TFF, birlikte yürümeyi düşünmediği Alman hoca ile toplantı yaptı. Riva'daki görüşmenin ardından Alman hoca, yöneticilerle vedalaştı.

MONTELLA İLE ANLAŞILDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Stefan Kuntz sonrası Abdullah Avcı ve Vincenzo Montella koltuğun en güçlü adayları. İtalyan basını, Montella ile TFF'nin 3 yıllık anlaştığını yazarken Avcı ile ise prensip anlaşmasına varıldığı biliniyor.

KUNTZ'UN KARNESİ

19 Eylül 2021'de göreve başlayan Stefan Kuntz, A Milli Takım'ın başında 20 maça çıktı. Türkiye bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Alman hoca, ay-yıldızlı ekiple 1.95'lik puan ortalaması tutturdu.

Kuntz, Riva'dan böyle ayrıldı:

Gözlerin çevrildiği toplantı sona erdi! Kuntz, tüm yöneticilerle vedalaşıp Riva'dan ayrıldı
Gözlerin çevrildiği toplantı sona erdi! Kuntz, tüm yöneticilerle vedalaşıp Riva'dan ayrıldı
Gözlerin çevrildiği toplantı sona erdi! Kuntz, tüm yöneticilerle vedalaşıp Riva'dan ayrıldı
Gözlerin çevrildiği toplantı sona erdi! Kuntz, tüm yöneticilerle vedalaşıp Riva'dan ayrıldı
Gözlerin çevrildiği toplantı sona erdi! Kuntz, tüm yöneticilerle vedalaşıp Riva'dan ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Stefan Kuntz, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gözlerin çevrildiği toplantı bitti! Kuntz, tüm yöneticilerle vedalaşıp Riva'dan ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gözlerin çevrildiği toplantı bitti! Kuntz, tüm yöneticilerle vedalaşıp Riva'dan ayrıldı - Son Dakika
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