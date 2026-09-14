Göztepe 5 haftada 2 puanla son sırada, savunmada 13 gol yedi - Son Dakika
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Göztepe 5 haftada 2 puanla son sırada, savunmada 13 gol yedi

Göztepe 5 haftada 2 puanla son sırada, savunmada 13 gol yedi
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TRENDYOL Süper Lig'de 5'inci haftada Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kalan Göztepe, galibiyet alamayan tek takım olarak 2 puanla son sırada yer alıyor. Geride kalan 5 maçın tamamında gol yiyen ve kalesinde 13 golle ligin en çok gol yiyen takımı olan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde en kötü başlangıcını yaşadı.

TRENDYOL Süper Lig'de 5'inci haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kalıp galibiyet alamayan tek takım olan 2 puanlı son sıradaki Göztepe savunma ve hücumda farklı bir performans gösterdi. Geride kalan 5 maçın tamamında gol yiyen Göztepe son yılların en kötü savunma performansını ortaya koydu. Kalesinde gördüğü 13 golle ligin en çok gol yiyen takımı olan Göz-Göz, attığı 9 golle ise 12 takımı geride bıraktı. Sadece evinde 1-0 kaybettiği Gençlerbirliği maçında sevinç yaşayamayan sarı-kırmızılılar deplasmanlarda Samsunspor'la 3-3, Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Yine deplasmanda Galatasaray'a 3-2 kaybeden İzmir ekibi, evindeki Gaziantep FK maçında da 4-2 yenik ayrıldı.

STOILOV İLE EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Sezon başında Rus ekibi CSKA Moskova'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Brezilyalı golcü Juan Silva 9 golün 4'üne imza atarak en skorer isim oldu. Rhaldney, Miroshi, Efkan, Matos ve Armstrong da 1'er kez fileleri sarstı. Göztepe ile 3'üncü Süper Lig sezonuna giren teknik direktör Stanimir Stoilov da en kötü başlangıcını yaşadı. İlk olarak 2024-25'te Göztepe'yi Süper Lig'de yöneten Bulgar teknik adam ilk 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet alarak 9 puan topladı. Göztepe geçen sezon da yine 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet elde ederek 9 puanı hanesine yazdırdı. Stoilov'un takımı bu sezon ise 5 maçta galibiyetsiz 2 puanla son sırada kaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Göztepe 5 haftada 2 puanla son sırada, savunmada 13 gol yedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe 5 haftada 2 puanla son sırada, savunmada 13 gol yedi - Son Dakika
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