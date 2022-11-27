Kaleciye korner direğiyle saldırılan Göztepe-Altay derbisinde olaylar nasıl başladı? - Son Dakika
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Kaleciye korner direğiyle saldırılan Göztepe-Altay derbisinde olaylar nasıl başladı?

27.11.2022 20:33

İzmir derbisinde Altay kalecisi Ozan Evrim'e korner direğiyle saldırılmasından sonra Göztepelilerden açıklama geldi. Sarı-Kırmızılı ekibin taraftarları tribünlerine işaret fişeği atılmasıyla birkaç taraftarın yaralandığını, olayların bu şekilde başladığını öne sürdü.

Göztepe- Altay derbisinde yaşanan skandallar Türk futboluna gölge düşürdü. Derbide sahaya giren bir taraftar, Altay kalecisi Ozan Evrim'e korner direğiyle saldırdı.

KALECİ KANLAR İÇİNDE KALDI

Başından yaralanan kaleci, kanlar içinde yerde kaldı. Kaleci Ozan Evrim Özenç'in kafasında 4 cm'lik açılma olduğu öğrenildi.

Kaleciye korner direğiyle saldırılan İzmir derbisinde olaylar nasıl başladı? İşte yaşananlar

OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

Göztepeliler'den yaşanan olaylar üzerine açıklama geldi. Sarı-Kırmızılı ekibin taraftarları, "Olaylar, misafir tribün tarafından, Göztepe tribününe hedef gözetilerek atılan 'işaret fişeği' ve bunun neticesinde taraftarlarımızın yaralanmasının ardından başlamıştır" açıklamasını yaptı.

Kaleciye korner direğiyle saldırılan İzmir derbisinde olaylar nasıl başladı? İşte yaşananlar

SAHAYA AMBULANS GİRDİ

Kaleci Ozan'a saldırıdan önce işaret fişeğinden yaralanan Göztepeli taraftarlar için ambulans sahaya girdi. Oyunun durduğu anda bir taraftar sahaya atlayıp, kaleci Ozan'a saldırdı.

Kaleciye korner direğiyle saldırılan İzmir derbisinde olaylar nasıl başladı? İşte yaşananlar
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SON DAKİKA: Kaleciye korner direğiyle saldırılan Göztepe-Altay derbisinde olaylar nasıl başladı? - Son Dakika
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