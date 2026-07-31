Göztepe, Bekir Turaç'la Anlaştı - Son Dakika
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Göztepe, Bekir Turaç'la Anlaştı

Göztepe, Bekir Turaç\'la Anlaştı
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Göztepe, yerli forvet Bekir Turaç Böke'yi Sivasspor'dan transfer etti, Juan'ı satma hazırlığında.

SÜPER Lig'de yeni sezon için gün saymaya başlayan Göztepe, ileri uca yerli takviye olarak Sivasspor'dan Bekir Turaç Böke'yle anlaşma sağladı. Brezilyalı golcüsü Juan'ı 15 milyon euro artı bonuslar karşılığı Rus ekibi CSKA Moskova'ya satmaya hazırlanan Göz-Göz, 27 yaşındaki Bekir Turaç ve kulübüyle anlaşma sağladı. Transfere karşılık geçen sezon ara transferde Bodrum FK'dan alınan Ganalı defansif orta saha Musah Mohammed'in de Sivasspor'a verileceği öğrenildi.

Kariyerinde Etimesgut Bld, Altındağ Bld, Artvin Hopaspor, Çanka FK formalarını da giyen Bekir Turaç, Denizlispor'da parladıktan sonra 2024-2025 sezonunda o dönem Süper Lig'deki Sivasspor'a transfer olmuştu. Bekir Turaç geçen sezon ise 1'inci Lig'de 29 maçta 8 gol, 1asistle oynadı. Göz-Göz yerli golcü olarak Bodrum FK'dan Ali Habeşoğlu'yla ilgileniyordu. Bekir Turaç, İrlandalı forvet Sinclair Armstrong, Brezilyalı golcü Andre Henrique, İngiliz orta saha Alex Matos, Gambiyalı stoper Sonko Sundberg ve Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'den sonra sarı-kırmızılıların altıncı transferi olacak.

TRABZONSPOR'LA İSMAİL İÇİN JÜBİLE MAÇI OYNAYACAK

Göztepe'nin henüz resmi olarak açıklanmamasına rağmen 8 Ağustos Cumartesi günü futbolu bırakan kaptanı İsmail Köybaşı'nın jübilesi için evinde Trabzonspor'la karşılaşması bekleniyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanması planlanan maçla ilgili son kararı teknik direktör Stanimir Stoilov verecek. Göz-Göz yeni transferleriyle 17 Ağustos'ta başlayacak lig öncesi ilk kez bu maçla taraftarıyla buluşacak. Son 4 sezondur forma giydiği Göztepe'de 37 yaşında futbolu bırakıp teknik ekibe dahil olan İsmail Köybaşı 2022'de Trabzonspor'la şampiyonluk yaşamıştı. Eski oyuncularının jübilesi için özel provada karşı karşıya gelecek iki takım son yıllarda karşılıklı dostluk köprüsü kurmuştu.

Kaynak: DHA

Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

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