Göztepe, Bodrum FK'yı mağlup ederek ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
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Spor

Göztepe, Bodrum FK'yı mağlup ederek ilk galibiyetini aldı

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Göztepe, sahasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ve Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Taşdemir, kötü bir futbol oynadıklarını belirtirken, Stoilov ise taraftarlarının yanında olmadığı için mutlu olmadığını söyledi.

01.09.2024 01:20
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SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Göztepe, sahasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ile Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, açıklamalarda bulundu.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kötü bir futbol oynadıklarını dile getirdi. Taşdemir, müsabakadan sonra yaptığı değerlendirmede kendileri için kötü bir maçın geride kaldığını belirterek, "Özellikle ilk yarı çok uzun süredir böyle bir oyun hatırlamıyorum. Bize yakışmayan, çalıştığımız hiçbir şeyi yapamadığımız dolayısıyla Göztepe'nin çok daha iyi oynadığı, çok istekli olduğu bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı oyunu biraz dengelemeye çalıştık. Oyunu dengeledik gibi olduk ama belki bulduğumuz pozisyonu golle sonuçlandırabilseydik farklı bir ikinci yarı olabilirdi" dedi.

İSMET TAŞDEMİR: HEMEN TRANSFER YAPAMAYIZ

Özellikle ilk yarıdaki oyunun kabul edilemez olduğunu ifade eden Taşdemir, "Buradan gerekli dersleri çıkararak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Taşdemir, transfer çalışmalarının da devam ettiğini ancak aralarına çok yeni isim katılmayacağını belirterek, "Bizim bir kulüp politikamız var. Bu politika doğrultusunda ilerliyoruz. Daha işin içine girecek genç oyuncularımız var, dolayısıyla 4 maçta 3 mağlubiyet aldık, hemen 3-5 tane transfer yapalım düşüncemiz yok" ifadelerinde bulundu.

STANIMIR STOILOV SEYİRCİSİZ MAÇTA MUTLU OLMADI

Göztepe'nin Bulgar teknik adamı Stanimir Stoilov ise güzel bir galibiyet aldıklarını ifade etti. Stoilov, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında taraftarlarının yanında olmadığı için sadece yüzde 50'lerinin sahada olduğunu söyledi. Böyle bir cezanın tekrarlanmamasını umduğunu aktaran Stoilov, şöyle konuştu:

"Böyle bir atmosferde oynadığımız için gerçekten mutlu değiliz ama galibiyetten ötürü mutluyuz. Çünkü bizim adımıza gerçekten çok önemli bir galibiyetti ve bunu kesinlikle hak ederek kazandık. Maça çok dinamik, agresif ve organize bir şekilde başladık. Bununla beraber istediğimiz golü bulduk. Bodrum da iyi bir takım. Onlar da ikinci yarıya iyi başladılar. Birkaç gol kaçırdılar. Biz de ikinci yarı goller kaçırdık. Sahada bugün gerçekten güzel şeyler gördük takımım adına. Ama aynı zamanda da geliştirmemiz gereken birçok nokta var."

'MİLLİ ARAYI İYİ GEÇİRECEĞİZ'

Stoilov, milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra oynanacak haftayı maç yapmadan geçeceklerini hatırlatarak, "Bu bizim için aslında iyi değil ama biz bunu kesinlikle daha iyi olmak ve gelişmek için kullanmalı ve takımın daha fazla beraberlik içinde olması için kullanmalıyız. Çünkü şu anda takıma yeni katılan oyuncularımız var. Onları takıma adapte olması için bu süreyi kesinlikle iyi geçirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

'PERFORMANSIMIZ YETERLİ DEĞİL'

Daha rekabetçi bir ortamda çalışmayı sürdüreceklerini aktaran Stoilov, "İlk 4 maça baktığımızda iyiyiz diyebiliriz ama bu kesinlikle bana göre yeterli değil. Çünkü bizim hedefimiz daha önce söylediğim gibi Avrupa'ya gitmek. Bu benim hayalim, bunun için her şeyi yapmamız gerekiyor. Oyuncularımızın her zaman gelişmesi ve bu koyduğumuz hedefe ulaşmak için savaşmaları gerekiyor" diye konuştu.

'BİR SANTRFOR ALABİLİRİZ'

Stanimir Stoilov, takıma bir hücum oyuncusunun daha katılabileceğini belirterek, "Kadrodaki tüm oyuncularımı seviyorum ve kimsenin ayrılacağını sanmıyorum ama iyi bir teklif gelirse belki böyle bir satış da olabilir. Ama şu an gündemimizde böyle bir şey yok. Aynı zamanda bir oyuncunun daha gelme ihtimali var. Ben normalde antrenmanlarda kaleciler hariç 20 oyuncudan fazla oyuncuyla çalışmayı sevmiyorum. Çünkü her pozisyonda maksimum 2 oyuncunun olması gerektiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Göztepe, Bodrum FK'yı mağlup ederek ilk galibiyetini aldı - Son Dakika

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