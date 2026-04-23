Göztepe\'de Furkan Bayır Ameliyat Olacak

SÜPER Lig'de cumartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe'de yaklaşık 3 hafta önce çapraz bağ sakatlığı yaşayan stoper Furkan Bayır'ın ameliyat olacağı kaydedildi. İdmanda talihsiz bir sakatlık geçiren 26 yaşındaki futbolcu önümüzdeki hafta bıçak altına yatacak.

Sezonu kapatan Furkan'ın yaz döneminde gerçekleştirilecek kampa kadar yoğun bir tedavi programına gireceği ve yeni sezona yetiştirileceği ifade edildi. Bir buçuk sezondur Göztepe formasını giyen Furkan, bu sene Süper Lig'de 9 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 4'ünde ilk 11'de sahaya çıkan deneyimli oyuncu toplam 339 dakika süre aldı.