Göztepe'de Godoi 1 Ay Yok! - Son Dakika
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Göztepe'de Godoi 1 Ay Yok!

Göztepe\'de Godoi 1 Ay Yok!
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Stoper Allan Godoi'nin dizinde kısmi yırtık tespit edildi, Göztepe savunma güçsüz kalacak.

SÜPER Lig'de cumartesi günü Galatasaray'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe'de Gençlerbirliği maçında sakatlanan Brezilyalı stoper Allan Godoi'nin durumu belli oldu. İlk devrenin son dakikalarında partneri Taha Altıkardeş'le çarpışıp sakatlanan Godoi'nin çekilen MR'ında diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildi. Oyuncunu tedavi süreci başlarken, tecrübeli savunmaçının en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Godoi'den gelen kötü haberle elinde stoper sayısı 3'e düşen Göztepe'de Furkan Bayır ve Sonko Sundberg de sakat. 3 futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle sarı-kırmızılıların stoper transferi gerçekleştireceği bildirildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov, zorlu Galatasaray maçında defans üçlüsünü Taha, Bokele ve Ege'den oluşturacak. Stoilov'un Miroshi'yi de stoper olarak değerlendirebileceği ifade edildi.

GUILHERME LUIZ POLONYA'YA GİTTİ

Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Guilherme Luiz, Polonya'nın yolunu tuttu. Geçen sezonun devre arasında Brezilya takımı Ceara'dan gelen 21 yaşındaki forvet, Radomiak Radom'a kiralandı. Göztepe'nin satın alma opsiyonu koyduğu ve fiyatın 4 milyon Euro olduğu bildirildi. Guilherme gibi geçen sezonun devre arasında takıma dahil olan diğer Brezilyalı golcü Jeferson da Sırbistan takımı Partizan'a satın alma opsiyonuyla kiralandı. Nijeryalı orta sahası Anthony Dennis'i Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira Club'a satan Göztepe, Tunuslu sol beki Amir Cherni için de Bundesliga takımı Mainz 05'le anlaşma sağladı.

Kaynak: DHA

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