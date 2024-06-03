Göztepe'de yabancı oyuncuların kaderi belirsiz - Son Dakika
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Göztepe'de yabancı oyuncuların kaderi belirsiz

Göztepe\'de yabancı oyuncuların kaderi belirsiz

Göztepe, yeni sezon öncesi dış transferde Djalma Silva'yı kadrosuna dahil ederken, iç transferde İsmail, Dennis, Doğan ve Kubilay'la sözleşme yeniledi. Ancak İsveçli orta saha Lundqvist ve Nijeryalı golcü Mamah'ın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Teknik ekibin bu hafta sonuna kadar rapor sunması bekleniyor.

03.06.2024 12:30
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi dış transferde Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yı kadrosuna dahil eden, iç transferde ise İsmail, Dennis, Doğan ve Kubilay'la sözleşme yenileyen Göztepe'de yabancı oyuncuların kaderi bu hafta netlik kazanacak. Sarı-kırmızılılarla sözleşmeleri süren İsveçli orta saha Pascal Lundqvist ile Nijeryalı golcü Obinna Mamah'ın takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi. Teknik ekibin iki oyuncu için bu hafta sonuna kadar kesin olarak raporunu kurmaylara sunacağı kaydedildi.

İskelet kadronun dağılmasını istemeyen teknik direktör Stanimir Stoilov'un kaleci Meteusz Lis, stoper Heliton ile golcü Romulo ile yola devam etmek istediği bildirildi. Geçen sezonun devre arasında Norveç'in Sarpsborg 08 takımından transfer edilen Lundqvist'in Göztepe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2 sezondur Göztepe forması giyen Mamah'ın da 2025 yılına kadar mukavelesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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