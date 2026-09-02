Göztepe'den ayrılan Heliton Almanya'da, Cherni Fransa'da 2. lig takımlarına transfer oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe'den ayrılan Heliton Almanya'da, Cherni Fransa'da 2. lig takımlarına transfer oldu

Göztepe\'den ayrılan Heliton Almanya\'da, Cherni Fransa\'da 2. lig takımlarına transfer oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekibi Göztepe'nin yollarını ayırdığı iki yabancı futbolcu, yeni sezonda Avrupa'nın 2. liglerinde mücadele edecek. Brezilyalı stoper Heliton, Bundesliga 2 ekibi Karlsruher SC ile anlaşırken, Tunuslu sol bek Amin Cherni ise Fransa 2. Lig ekibi FC Nantes'a kiralandı. Göztepe yönetimi, oyuncuları takımda tutamadığı için taraftarların eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.

SÜPER Lig ekibi Göztepe'nin yollarını ayırdığı iki yabancı futbolcusu Heliton ve Cherni yeni sezonda 2'nci liglerde mücadele edecek. Sezon biter bitmez Göztepe ile vedalaşan ve uzun süredir kendisine kulüp arayan Brezilyalı savunmacı Heliton'un yeni rotası Almanya oldu. Göztepe ile parasal konularda anlaşamayan ve sözleşme yenilemeyen tecrübeli stoper Bundesliga 2 ekibi Karlsruher SC'ye imza attı. Göztepe'de geçen sezonun en istikrarlı futbolcularından olan Tunuslu sol bek Amin Cherni ise Fransa'nın yolunu tuttu. Göztepe, Tunuslu defans oyuncusu Amin Cherni'nin Fransa 2'nci Lig ekibi FC Nantes'a kiralık gittiğini resmen açıkladı. Göztepeli futbolseverler ise takımda tutmayıp oyuncuların 2'nci liglere transfer olmasından ötürü yönetimi eleştirdi.

Kaynak: DHA

Bundesliga, Almanya, Nantes, Fransa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'den ayrılan Heliton Almanya'da, Cherni Fransa'da 2. lig takımlarına transfer oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu
En büyüğü 21 yaşındaydı Erzurum’da aynı ilçedeki 3 ocağa ateş düştü En büyüğü 21 yaşındaydı! Erzurum'da aynı ilçedeki 3 ocağa ateş düştü
İkinci salgın dalgası doğrulandı Alarm verildi binlerce vaka var İkinci salgın dalgası doğrulandı! Alarm verildi binlerce vaka var
Adli yıl açılış töreninde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’dan mesajlar Adli yıl açılış töreninde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan mesajlar
İşte Özgür Özel’in “Hakkımı helal etmeyeceğim“ dediği 4 isim İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler Domateslerden yasaklı madde çıktı 5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı
Mourinho’dan “Fenerbahçe mi Galatasaray mı“ sorusuna olay yanıt Mourinho'dan "Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna olay yanıt
Murat Dalkılıç: Günlerce komada kaldım Murat Dalkılıç: Günlerce komada kaldım
Dövme acısı ölümle bitti 3 çocuk yetim kaldı Dövme acısı ölümle bitti! 3 çocuk yetim kaldı

12:00
Bir zamanlar geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu 22 yaşında yolu Çorum’a düştü
Bir zamanlar geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu! 22 yaşında yolu Çorum'a düştü
11:47
Marmara’daki gemi faciasında çarpıcı detay 11 dakikada battı
Marmara'daki gemi faciasında çarpıcı detay! 11 dakikada battı
11:43
Acun Ilıcalı’dan tam 19 transfer Şimdi Premier Lig düşünsün
Acun Ilıcalı'dan tam 19 transfer! Şimdi Premier Lig düşünsün
11:36
Girne’de batan gemiye ulaşıldı
Girne'de batan gemiye ulaşıldı
11:15
Dursun Özbek konuşurken Deniz Gül’ün yaptığı tepki çekti: Başkanın yanında hoş değil
Dursun Özbek konuşurken Deniz Gül'ün yaptığı tepki çekti: Başkanın yanında hoş değil
11:02
Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon İstismara uğramış 163 çocuk bulundu
Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon! İstismara uğramış 163 çocuk bulundu
10:57
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku
10:41
Kürt vatandaşlara yönelik ağır sözler Videoyu izleyen emniyeti etiketledi
Kürt vatandaşlara yönelik ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketledi
10:32
Belediyedeki rüşvete suçüstü 200 bin avroluk pazarlık kamerada: Şuradaki arkadaşlar emniyetten
Belediyedeki rüşvete suçüstü! 200 bin avroluk pazarlık kamerada: Şuradaki arkadaşlar emniyetten
10:29
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti’ye geçiyor Üstelik yalnız da değil
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor! Üstelik yalnız da değil
10:24
Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş
Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 12:03:47. #7.13#
SON DAKİKA: Göztepe'den ayrılan Heliton Almanya'da, Cherni Fransa'da 2. lig takımlarına transfer oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement