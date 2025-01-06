Göztepe\'den Hakem Hatalarına Tepki: \'Futbolda Adalet İstiyoruz\'

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SÜPER Lig'de Göztepe'nin İstanbul deplasmanında namağlup lider Galatasaray'a 2-1 yenildiği maçta İzmir temsilcisi aleyhine verilen ve verilmeyen penaltıların tartışması sürerken İZVAK da yaptığı açıklamayla Göz-Göz'e destek oldu. Göztepe dün yaptığı açıklamada, "Hakkı yenmeyenlerin, 'Bileğinin Hakkıyla Kazananlar Ligi' istiyoruz" derken, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) yönetimi de sarı-kırmızılılara futbolda adalet çağrısıyla arka çıktı. "Yalnızca hak eden kazansın" diyen İZVAK yönetimi, " Türkiye'de futbolun ana aktör konumundaki futbolcular, teknik adamlar ve taraftarlarımız yerine, giderek saha dışına taşarak, hızla hakemlerin başrolde ve belirleyici olduğu bir iklime doğru evrilmesini üzüntü ile izliyoruz" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "İzmir olarak, cumartesi akşamı İstanbul'da oynanan Galatasaray-Göztepe maçında bu gerçekle bir kez daha yüzleştik. Karşılaşmada yaşanan, büyük ve sonuca doğrudan etki eden hakem hataları tüm İzmir futbol ailesini derinden üzmüştür. Sporda adaletin, dürüstlüğün ve hakkaniyetin sağlanması yalnızca kulüplerin değil, tüm futbol ailesinin ortak sorumluluğudur. Göztepe; futbolcuları, teknik kadrosu ve modern futbol anlayışıyla ligin en centilmen ve futbol odaklı takımlarından biridir. Sahada sadece futbol oynayarak kazanmayı amaçlayan, oyunu bir an olsun çirkinleştirmeyen, zaman çalmayan, hakemi aldatmaya çalışmayan bu duruş, Türk futbolu için örnek teşkil etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Futbolda adalet talep eden açıklamanın devamında şöyle denildi: "Türkiye'de futbolun ileri gitmesini isteyen aklı selim sahibi herkes için Göztepe gibi takımların çoğalması ana hedef olmalıdır. Oysa yaşanan bariz hakem hataları, bu duruşun, çabanın ve emeğin gölgelenmesine neden olmuştur. İzmir, sahada centilmenliği, tribünde dostluğu ve her platformda dayanışmayı esas alan bir futbol şehridir. Asırlık spor kulüpleri, köklü spor kültürü ve takımlarına tutkuyla bağlı taraftarları ile Türk futboluna daima renk katmıştır. Bu kültürün verdiği sportmenlik ruhu bir zaaf değil, bir erdemdir. Hakem hatalarının tekrar eden bir sorun haline gelmesi, hem futbolun itibarını zedelemekte hem de sahadaki emeğin karşılık bulmasına engel olmaktadır.

Bu açıdan Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu ve diğer ilgili kurumları sorumluluk almaya, gereken adımları derhal atmaya davet ediyoruz. Açıkça sonuca etki eden hakem hatalarının minimize edilmesi ve adaletin sağlanması için daha etkin çözümler üretilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. İzmir kulüpleri olarak, futbolumuzun daha temiz ve şeffaf bir yapıya kavuşması adına üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Dileğimiz; oyuna değer katan, bu oyunu güzelleştiren iyiler hakkını alsın. Yalnızca, hak eden kazansın. Kamuoyuna saygıyla duyururuz"