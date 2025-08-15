Göztepe, Fenerbahçe'yi Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe, Fenerbahçe'yi Ağırlıyor

Göztepe, Fenerbahçe\'yi Ağırlıyor
15.08.2025 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Fenerbahçe ile 84 günlük aradan sonra taraftarı önünde karşılaşacak. Güvenlik önlemleri artırıldı.

İZMİR,

SÜPER Lig'de sezona 9 transferle güçlendirdiği kadrosuyla Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenerek çok iyi başlayan Göztepe yarın taraftarıyla Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçla aylar sonra kavuşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21.30'da çalacak. Son resmi iç saha maçını geçen sezon 24 Mayıs'ta Galatasaray'la oynayan Göz-Göz, 84 günlük hasretin ardından Fenerbahçe karşısında sevenleriyle buluşacak. Göztepeli taraftarlar mücadelenin hafta içinde satışa çıkan biletlerini çıkar çıkmaz tüketti. Konuk Fenerbahçe taraftarları için ayrılan biletler ise İzmir Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla güvenlik zafiyeti oluşmaması gerekçesiyle internette satılmayıp deplasman takımına tahsis edildi.

İki ekip geçen sezon Gürsel Aksel Stadı'nda yine ikinci haftada karşılaştı. 17 Ağustos 2024'te oynanan o maç 2-2 sonuçlanırken, Fenerbahçe rövanşı 3-2 kazandı. Futbolcu olarak forma giydiği eski takımı Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak henüz galibiyeti bulunmayan Göztepe'nin Bulgar çalıştırıcısı Stanimir Stoilov yarın Fenerbahçe'yi çalıştıran dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'ya karşı ilki başarmaya çalışacak. Stoilov, takımı sarı-lacivertlileri yenerse İzmir temsilcisinin dümeninde Süper Lig'e 2'de 2'yle başlayan ilk yabancı teknik direktör olacak. Fenerbahçe'nin ilk hafta Alanyaspor'la oynaması gereken maç UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord eşleşmesi nedeniyle ertelenmişti.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINACAK

Göztepe-Fenerbahçe maçında geçen sezon İzmir'de oynanan karşılaşmada yaşananlar nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Takım otobüslerinin stada geçişi esnasında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı trafiğe kapatılacak. Mithatpaşa Caddesi ve Fahrettin Altay Bulvarı'nda stadı kesen noktalarda araçlar çekilecek, yalnız yaya trafiğine izin verilecek. Stadyum çevresi ve içinde, Göztepe Paten Sahası ve çevresinde yüzlerce emniyet mensubu görev yapacak. Geçen sezon oynanan maçta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un devre arasında sahaya inerek sarı-lacivertli taraftarların olduğu tribüne gitmesi sonrası olay çıkmıştı. Tribünlerden Ali Koç'a yabancı maddeler yağarken, oyun başladıktan sonra maçı izlediği locaya dönen Koç'u Fatih Özkan isimli bir kulüp görevlisi sahada itirek yere düşürmüştü.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Rizespor, Güvenlik, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Fenerbahçe'yi Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma
Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay “Alkışlayın“ dedi, kaymakam istifini bozmadı Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay "Alkışlayın" dedi, kaymakam istifini bozmadı
Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı
Arda Turan’ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham’a gidiyor Arda Turan'ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham'a gidiyor
BtcTurk’te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu BtcTurk'te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu
Emine Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek Emine Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek
İlk görüntü geldi Göztepeli yıldız Romulo, transfer için Almanya’da İlk görüntü geldi! Göztepeli yıldız Romulo, transfer için Almanya'da
Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı
23 yaşındaki Yusuf Emin yarı çıplak halde ölü bulundu 23 yaşındaki Yusuf Emin yarı çıplak halde ölü bulundu

11:21
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
18:22
Konya’da pist bisikleti dünya rekoru kırıldı
Konya'da pist bisikleti dünya rekoru kırıldı
18:20
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
18:16
Rıdvan Dilmen’den dev iddia: Avrupa’da yüzde 80 yarı final oynayacaklar
Rıdvan Dilmen'den dev iddia: Avrupa'da yüzde 80 yarı final oynayacaklar
18:06
Karagümrük maçında oynayacak mı Okan Buruk’tan Victor Osimhen kararı
Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı
18:00
Şanlıurfa’da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı
Şanlıurfa'da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı
17:57
Dünyanın gözü Alaska’daki zirvede Trump, Putin’den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
17:24
Adli Tıp: Murat Çalık’ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
Adli Tıp: Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
17:20
Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü
Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 13:11:16. #7.11#
SON DAKİKA: Göztepe, Fenerbahçe'yi Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.