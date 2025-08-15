Göztepe, Fenerbahçe\'yi Ağırlıyor

İZMİR,

SÜPER Lig'de sezona 9 transferle güçlendirdiği kadrosuyla Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenerek çok iyi başlayan Göztepe yarın taraftarıyla Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçla aylar sonra kavuşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21.30'da çalacak. Son resmi iç saha maçını geçen sezon 24 Mayıs'ta Galatasaray'la oynayan Göz-Göz, 84 günlük hasretin ardından Fenerbahçe karşısında sevenleriyle buluşacak. Göztepeli taraftarlar mücadelenin hafta içinde satışa çıkan biletlerini çıkar çıkmaz tüketti. Konuk Fenerbahçe taraftarları için ayrılan biletler ise İzmir Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla güvenlik zafiyeti oluşmaması gerekçesiyle internette satılmayıp deplasman takımına tahsis edildi.

İki ekip geçen sezon Gürsel Aksel Stadı'nda yine ikinci haftada karşılaştı. 17 Ağustos 2024'te oynanan o maç 2-2 sonuçlanırken, Fenerbahçe rövanşı 3-2 kazandı. Futbolcu olarak forma giydiği eski takımı Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak henüz galibiyeti bulunmayan Göztepe'nin Bulgar çalıştırıcısı Stanimir Stoilov yarın Fenerbahçe'yi çalıştıran dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'ya karşı ilki başarmaya çalışacak. Stoilov, takımı sarı-lacivertlileri yenerse İzmir temsilcisinin dümeninde Süper Lig'e 2'de 2'yle başlayan ilk yabancı teknik direktör olacak. Fenerbahçe'nin ilk hafta Alanyaspor'la oynaması gereken maç UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord eşleşmesi nedeniyle ertelenmişti.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINACAK

Göztepe-Fenerbahçe maçında geçen sezon İzmir'de oynanan karşılaşmada yaşananlar nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Takım otobüslerinin stada geçişi esnasında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı trafiğe kapatılacak. Mithatpaşa Caddesi ve Fahrettin Altay Bulvarı'nda stadı kesen noktalarda araçlar çekilecek, yalnız yaya trafiğine izin verilecek. Stadyum çevresi ve içinde, Göztepe Paten Sahası ve çevresinde yüzlerce emniyet mensubu görev yapacak. Geçen sezon oynanan maçta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un devre arasında sahaya inerek sarı-lacivertli taraftarların olduğu tribüne gitmesi sonrası olay çıkmıştı. Tribünlerden Ali Koç'a yabancı maddeler yağarken, oyun başladıktan sonra maçı izlediği locaya dönen Koç'u Fatih Özkan isimli bir kulüp görevlisi sahada itirek yere düşürmüştü.