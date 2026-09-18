Göztepe, kötü başlangıca rağmen Stoilov'la sözleşme uzattı - Son Dakika
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Göztepe, kötü başlangıca rağmen Stoilov'la sözleşme uzattı

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Göztepe, kötü başlangıca rağmen Stoilov\'la sözleşme uzattı
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TRENDYOL Süper Lig'de ilk 5 maçta 2 puan toplayıp 18. sıraya gerileyen Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov'un sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. Son 10 yılda 12 teknik adamla çalışan İzmir ekibinde Stoilov, bu dönemde en çok maça çıkan çalıştırıcı oldu.

TRENDYOL Süper Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçını kazanıp ilk galibiyetini almayı hedefleyen galibiyetsiz son sıradaki Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov adeta istikrar abidesi oldu. Sarı-kırmızılılarla 2028 yılına kadar sözleşmesini uzatan Bulgar teknik adam son 10 yıl baz alındığında İzmir ekibinde en çok maça çıkan çalıştırıcı oldu. Göztepe'de Süper Lig'de 3 sezonunu geçiren Stanimir Stoilov, 2023-2024 sezonunun 12'nci haftasında Göztepe'nin dümenine geçti. 1'inci Lig'de Hırvat teknik adam Radomir Kokovic'in yerine göreve gelen 59 yaşındaki çalıştırıcı o sezon Göztepe'yi Süper Lig'e taşıdı.

Süper Lig'de 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında Avrupa'yı kovalayan Stoilov, hedefine kıl payı ulaşamazken, bu sezona kötü bir başlangıç yaptı. Bu yıl ilk 5 maçta 2 puan toplayıp 18'inci sıraya gerileyen Göztepe'de Sport Republic yönetimi her şeye rağmen Stoilov'a güven oyu verdi ve tecrübeli teknik adamın sözleşmesi uzatıldı. Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen de Stanimir Stoilov'a övgüler yağdırıp, "Stanimir'e ve birlikte yürümeyi seçtiğimiz yola olan inancım değişmedi. Stanimir, çok az kişinin bu zorluğu göze alacağı bir dönemde Göztepe'yi seçti. Kulübümüze, projemize ve şehrimize inandı. Geride bıraktığımız üç sezonda birlikte unutulmaz anlar yaşadık. Kendisi, kaydettiğimiz ilerlemede çok önemli bir rol üstlendi. Bugün, zorlu bir süreçten geçerken, aynı inancı kendisine gösterme sırası bizde" dedi.

OKAN BURUK'LA BAŞLADI

Göztepe, Stanimir Stoilov dışında son 10 yılda 12 farklı teknik adamla çalıştı. Süper Lig'e yükseldiği 2016-17 sezonuna şu an Galatasaray'da başarıdan başarıya koşan teknik direktör Okan Buruk'la başlayan Göztepe, deneyimli isim Yılmaz Vural'la sezonu tamamlayıp play-offtan hedefine ulaştı. Ertesi sezon Süper Lig'de Tamer Tuna ile yola giren Göztepe, 2018-2019'da Bayram Bektaş'a takımı emanet etti. Bektaş'ın ardından aynı sezon Kemal Özdeş ve yine Tamer Tuna görev yaptı. Göztepe, 2019-2020'ye Tamer Tuna ile başlasa da İlhan Palut'la maratonu tamamladı. Göz-Göz, 2021-2022'ye İlhan Palut yönetiminde girdi.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ

Ancak Palut'la yola devam edilemedi ve Ünal Karaman tercihi yapıldı. Göztepe, Süper Lig'de küme düşme acısı yaşadığı 2021-2022 sezonuna Ünal Karaman'la başlayıp Nestor El Maestro ve Stjepan Tomas'la çalıştı. Ardından 2022-2023 sezonunda Sport Republic şirketi futbol şubesini devraldı. Şirketin ilk teknik direktörü Turgay Altay oldu. 2022-23'e Altay ile start veren Göztepe yaşanan ayrılık sonrası Ekrem Dağ'ı takımın başına getirdi. Göztepe 2023-2024'te son olarak Hırvat teknik direktör Radomir Kokovic'le başlangıcı yaptı. Ancak Kokovic'in de macerası uzun sürmedi ve Stoilov uzun bir süre göreve devam edeceği Göztepe'ye imza attı.

Kaynak: DHA
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