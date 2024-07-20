Göztepe Başkanı Ankersen: Hem gençlerin hem tecrübeli oyuncuların olduğu bir takım kuruyoruz - Son Dakika
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Göztepe Başkanı Ankersen: Hem gençlerin hem tecrübeli oyuncuların olduğu bir takım kuruyoruz

Sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Rasmus Ankersen, "Hem gençlerin hem tecrübeli oyuncuların olduğu, hep beraber dengeli ve başarılı bir takım kurmak için elimizden gelen çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

20.07.2024 15:27
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Sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Rasmus Ankersen, "Hem gençlerin hem tecrübeli oyuncuların olduğu, hep beraber dengeli ve başarılı bir takım kurmak için elimizden gelen çalışmaları gerçekleştiriyoruz." dedi.

Ankersen, sarı-kırmızılı takımın kamp yaptığı otelde düzenlediği basın toplantısında, Slovenya'daki kamp çalışmalarından çok memnun olduğunu kaydetti.

Takımın çok iyi bir şekilde çalıştığını kaydeden Ankersen, şöyle konuştu:

"Bizler de sportif direktörümüz Ivan Mance ve oyuncu arayan bütün ekibimizle beraber ligde rekabetçi ve başarılı olacak bir takım kurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki yapacağımız çok daha işimiz var. Hem gençlerin hem tecrübeli oyuncuların olduğu, hep beraber dengeli ve başarılı bir takım kurmak için elimizden gelen çalışmaları gerçekleştiriyoruz."

Santrafor transferi

Ankersen, önümüzdeki süreçte takıma iki santrafor alacaklarını belirterek, "Elimizde bununla ilgili gerçekten iyi seçenekler var. Umarım gelecek günlerde bunu başarır ve sizlere, taraftarlarımıza onları tanıtırız ama bu iş bir anda olmuyor. Bir süpermarkete de gittiğinizde hemen istediğiniz şeyleri, istediğiniz fiyata bulamazsınız ya da aldığınız şeyler o anda size kaliteli gözükür ama daha sonra o kalitesini bir zaman sonra kaybettiğini görürsünüz." diye konuştu.

Kaleci Lis'in durumu

Geçen sezon Southampton'dan kiralanan kaleci Mateusz Lis'in takıma çok büyük katkı verdiğini belirten Ankersen, "Kadromuzda Türkiye'deki en yetenekli kaleci olarak gördüğümüz ve çok inandığımız Arda var. Sezon öncesi onun da ne kadar hazır olduğunu hocalarımızla hep beraber görmek istedik. Tabii bu Lis'in tekrar gelmeyeceği, artık böyle bir olasılığın kalktığı anlamına da gelmiyor." dedi.

Ankersen, ilgilendikleri hücum oyuncularının ismini veremeyeceğini belirterek, "Takıma büyük yıldızlar transfer etmek bizim stilimiz değil. Bizim en büyük amacımız iyi bir takım yaratmak." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sene Trabzonspor'un Southampton'dan kiraladığı Paul Onuachu'nun başka takımlara transferi konusunda haberlerin çıktığının hatırlatılması üzerine Ankersen, "Paul Onuachu satılacaksa bunun doğru fiyata gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ferrari almak istiyorsanız ona Ferrari fiyatını ödemeniz gerekiyor." dedi.

Ankersen, Sports Republic bünyesindeki Göztepe'nin Southampton'a göre ikinci planda olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göztepe'yi Avrupa'nın ve dünyanın en iyi takımı olarak görüyoruz. Böyle hissiyatlara sahibiz ve bununla gurur duyuyoruz. Bunlar gerçekler ama aynı zamanda şunu da gerçekçi bir şekilde görmemiz lazım. Burada hep beraber büyük başarılara ulaşıp, taraftarımızın oluşturduğu muhteşem ortam, şehrin güzelliğiyle hep beraber yakaladığımız başarılarla bu oyuncuları buraya çekebiliriz. Hedefimiz de bu. Bir oyuncu Göztepe'ye geleceği zaman burayı bir sıçrama tahtası ve Premier Lig'e giden bir yol haritası olarak da görebiliyor. Bunu bir motivasyon olarak görüyor ve bu şekilde kendini hazırlıyor."

Yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile Türk futbolunun sürekli olarak gelişmesi için iş birliği içinde olmak istediklerini belirten Ankersen, "Tabii ki bu adaletsizliğe uğradığımız zaman sessiz kalacağız anlamına gelmiyor. Tabii ki böyle bir şey olduğu zaman da reaksiyonumuzu önemli bir şekilde göstereceğiz. Zaten kulüpte bununla ilgili bizim çok önemli isimlerimiz var, onursal başkan Mehmet Sepil, CEO'muz Kerem Ertan gibi bu konuda çok büyük tecrübeye sahip ve her anlamda koruyan insanlarla beraberiz." dedi.

Ankersen, taraftarların üzerlerinde kurdukları baskının kendilerine katkı sağladığını belirterek, "Hem taraftarlarımızın hem şehrimizin gurur duyacağı bir kulüp olacağız ve daha sonra da yeni bir yatırımcı gelirse, belki buradaki son yatırımcı biz olmayacağız, yeni bir yatırımcı geldiği zaman gerçekten o özel bir kulübe gelmiş olacak. Gerçekten belli noktalarda büyük başarılar yakalamış bir kulübe gelmiş olacak ve o da kulübü bir adım daha öne götürmeye çalışacak." diye konuştu.

Hem mental hem fiziksel hem de teknik anlamda iyi bir ekip oluşturmak için çalıştıklarını kaydeden Ankersen, "Süper Lig'de bizim adımıza büyük bir meydan okuma, büyük bir mücadele olacak. Ama biz oynadığımız maçlarda istediğimiz farkları yaratabilirsek, istediğimiz noktalarda istediğimiz dokunuşları yapabilirsek kesinlikle çok iyi bir takım olacağımızı, fark yaratabileceğimizi, iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Bu şekilde birçok kişiyi de şaşırtacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ankersen, genç ve yetenekli oyuncuların Premier Lig'den önce Türkiye'de oynamak istemeyeceğini belirterek, "Kariyerinin sonuna gelmiş oyuncular çok büyük paralara buraya gelebilirler ama artık biz bunun Türk futbolunda değişmesini istiyoruz ve bizim hedefimiz bunu değiştirmek. Göztepe'ye genç bir oyuncu geldiğinde kesinlikle burada kendini geliştirebileceğini bilecek." şeklinde sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Slovenya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Başkanı Ankersen: Hem gençlerin hem tecrübeli oyuncuların olduğu bir takım kuruyoruz - Son Dakika

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